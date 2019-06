Plahotniuc declară că va face tot ce va putea pentru a fi organizate alegeri prezidenţiale în septembrie

„Să vedem cine îi mai votează pe 6 septembrie în alegerile anticipate. Iar noi vom face tot ce e posibil ca concomitent cu alegerile parlamentare anticipate să aibă loc alegeri prezidenţiale. Dodon a încălcat jurământul. Noi, moldovenii, îl somăm să demisioneze din funcţie. Să-şi recunoască eşecul în încercarea de a-şi vinde ţara. Este un trădător”, a afirmat Plahotniuc.



„Am venit să arătăm un mesaj de solidaritate. Este o lovitură de stat. Jos Dodon! Noi, PD, am încercat să facem o alianţă, să mărim salarii, pensii mai mari, însă a venit Dodon să mă convingă să împărţim ţara. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi trădez ţara”, a afirmat Plahotniuc.



Mulţimea a scandat: „Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul!”, „Fricosul” şi „Trădătorul!”.



Premierul Pavel Filip anunţă alegeri parlamentare anticipate pe 6 septembrie. Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis, duminică, suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte, iar premierul Pavel Filip a fost numit preşedinte interimar. De asemenea, Curtea Constituţională a emis, duminică, o hotărâre prin care Parlamentul Republicii Moldova a fost dizolvat. Mai multe persoane, majoritatea simpatizanţi ai Partidului Democrat (PD) din Republica Moldova, au înnoptat în faţa Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finanţelor, Guvernului, Parlamentului şi Curţii Constituţionale. Aceştia şi-au instalat corturi şi spun că vor protesta cât este nevoie.