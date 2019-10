Ploaie de stele la noapte, fenomen astronomic spectaculos. Putem vedea, în medie, doi meteori strălucitori, pe minut

Orionidele sunt, de fapt, o ploaie de meteori, rămășițele cunoscutei comete Halley și se vor vedea pe cer cu ochiul liber după miezul nopții.

Între 2 octombrie și 7 noiembrie Terra trece prin marginea exterioară a norului de particule din coada cometei 1/P Halley. Numărul de meteori pe oră crește, maximul fiind atins cândva între 20 și 21 octombrie. Stelele căzătoare par a veni din constelația Orion, de aici venind și numele curentului: Orionide.

Potrivit specialiştilor de la Observatorul Astronomic, putem vedea în medie 25 de stele căzătoare pe oră dar pot fi numai 10 sau chiar 60. Depinde de traiectoria planetei noastre și de bogăția norului de particule. Puteți observa Orionidele după miezul nopții până la răsăritul Soarelui, interval în care constelația Orion se află deasupra orizontului.

Acest curent de meteori este cunoscut pentru meteorii foarte strălucitori (bolizi) pe care uneori îi produce, un motiv în plus pentru a-l observa.

Oct 21-22 are surely the best time to do some stargazing because you'll surely be dazzled by the galactic spectacle of "ORIONIDS" Meteor Shower.



Go out & let your eyes adjust to the dark for about 20 mins. Lie back & use only your eyes to watch the sky. #MeteorShower | #Stars pic.twitter.com/Fk94UwTWW5