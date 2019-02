PNL şi USR solicită înfiinţarea a două comisii de anchetă privind TVR şi CNA

"Astăzi am depus la Biroul permanent al Camerei o solicitare din partea Partidului Naţional Liberal şi a Uniunii Salvaţi România pentru constituirea unei comisii de anchetă, de fapt a două comisii de anchetă, una pentru analizarea cheltuielilor din Televiziunea publică şi una pentru analizarea activităţii în Consiliul Naţional al Audiovizualului", a precizat Ştirbu, la Parlament.



El a anunţat că a solicitat în scris Curţii de Conturi un audit pe această temă a Televiziunea publică.



Potrivit deputatului liberal, o comisie parlamentară de anchetă privind Televiziunea Română trebuie să verifice informaţiile legate de cheltuielile făcute cu "Cerbul de Aur" şi "Eurovision".



"După cum bine ştiţi, la sfârşitul sesiunii trecute am avut mai multe informaţii despre anumite cheltuieli făcute de conducerea Televiziunii publice, cheltuieli cu invitaţii şi colaboratorii la anumite talkshow-uri în cadrul acestei staţii publice, cheltuieli făcute de conducerea acestui post de televiziune cu Festivalul 'Cerbul de Aur' şi cu Eurovision. În urma acestor informaţii cum că aceste cheltuieli ar fi extrem de ridicate, cheltuieli care au ridicat diverse semne de întrebare, semne de întrebare ce au fost reflectate şi de către dumneavoastră - media naţională -, am făcut o adresă, o invitaţie către directorul general - preşedintele CA, doamna Doina Gradea, de audiere în cadrul Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor. Domnia sa a participat la întrebările adresate de noi, membrii Comisiei pentru cultură, a găsit un singur răspuns şi anume acela că nu ne poate aduce la cunoştinţă dacă aceste cheltuieli sunt reale sau nu deoarece contractele făcute de Televiziunea publică cu aceşti colaboratori sunt sub anumite clauze de confidenţialitate", a precizat Ştirbu, conform Agerpres.



Deputatul liberal a subliniat că a făcut mai multe demersuri pentru a obţine aceste informaţii, dar fără succes.



"Ca atare, astăzi, aşa cum vă spuneam, majoritatea colegilor mei parlamentari PNL din Cameră şi colegii noştri parlamentari USR am depus o solicitare către Biroul permanent prin care dorim ca în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni să purcedem la adoptarea unei hotărâri prin care să ia fiinţă această comisie de anchetă, care să analizeze, să evalueze şi să vadă dacă aceste informaţii sunt adevărate sau nu. Totodată, vă informez pe această cale că, în calitatea mea de preşedinte al Comisiei pentru cultură, voi solicita în scris Curţii de Conturi un audit pe această speţă la Televiziunea publică", a adăugat Gigel Ştirbu.



La rândul său, deputatul USR Iulian Bulai a precizat că o comisie de anchetă privind CNA trebuie să verifice atât timpul lung de soluţionare a sesizărilor adresate acestei instituţii, precum şi suspiciunile de "parti-pris-uri".



"Împreună cu PNL, USR a decis să iniţieze o comisie specială de anchetă faţă de CNA. Am sesizat mai multe abuzuri în această instituţie. Avem câteva certitudini legate de proasta funcţionare a lucrurilor din cadrul acestei instituţii şi câteva suspiciuni. Certitudinile sunt că s-a ajuns la un grad de reacţie foarte grav, anume suspendarea unei anumite televiziuni. Se putea apela la alţi paşi până la a ajunge în această situaţie, nu au fost făcuţi aceşti paşi. De asemenea, această instituţie, Consiliul Naţional al Audiovizualului, este disfuncţională datorită timpului necesar pe care îl alocă verificării fiecărei sesizări în parte. În momentul de faţă, o sesizare făcută CNA are nevoie de între trei luni şi 12 luni pentru a putea fi soluţionată", a spus deputatul USR.



El a adăugat că în ultimul an o singură televiziune a primit 15 sancţiuni financiare, "un caz deosebit pentru că această televiziune nu aparţine unui grup de televiziuni care ar fi prietenoase partidelor de la guvernare". "De asemenea, suspiciunea este că această instituţie are anumite parti-pris-uri. Să ştiţi că au fost doar două televiziuni care au făcut obiectul unor cercetări din partea CNA cu privire la transmisia evenimentelor din data de 10 august - posturile Realitatea TV şi România TV", a mai spus Bulai.