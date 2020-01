Dublarea alocaţiilor copiilor, în aşteptare. De unde propun liberalii să ia bani pentru majorarea alocaţiilor

"Nu e vorba de o declaratie politica. În Parlament există un proiect de lege cu raport de adoptare votat la sfârşitul lunii decembrie în Comisia de Muncă, votat în unanimitate, proiectul de lege al PNL de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari, magistraţi, grefieri, personal aeronautic civil etc. Singurul pas care mai trebuie făcut este ca acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi pentru vot final. Mă gândesc că dacă PSD a votat în comisie, poate si in plen. Atunci am rezolva problema", a declarat liderul deputaților PNL, Florin Roman.

Camera Deputaţilor a adoptat, la finalul anului trecut, proiectul de lege iniţiat de PSD privind dublarea alocaţiilor pentru copii. S-au înregistrat 179 voturi ''pentru'', niciun vot ''împotrivă'' şi 9 abţineri. Proiectul a ajuns pe masa preşedintelui Klaus Iohannis. Acesta poate să-l promulge, să îl retrimită la parlament sau să îl atace la CCR.

Potrivit proiectului, "alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap".

ALOCAŢIILE pentru copii SE MAJOREAZĂ din 2020. Deputaţii au aprobat proiectul PSD privind dublarea acestora



Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii, prevăzute la alin. (1), se majorează anual prin hotărâre a Guvernului, mai prevede proiectul.