Articol publicat in: Societate

Poliţia caută o fată care a anunţat la 112 că e sechestrată

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii din judeţul Olt caută o fată care a anunţat, printr-un apel de 20 de secunde la 112, că este sechestrată. Ea nu a dat mai multe informaţii - nume, vârstă, loc etc. Foto: ziuadeconstanta.ro Nici numărul de pe care a fost dat telefonul nu este cunoscut, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. "La data de 14.10.2019, IPJ Olt a fost sesizat de o persoană de sex feminin (nu se cunoaşte numărul de telefon) despre faptul că este sechestrată, fără a oferi alte detalii. Apelul a durat aproximativ 20 de secunde. În acest moment, se fac verificări pentru identificarea apelantei. Facem apel la cetăţeni să acorde sprijin poliţiştilor aflaţi în teren", a spus Grigorescu. loading...

