Politician american, criticat pentru că a făcut salutul lui Che Guevara la un miting electoral

Primarul New Yorkului, înscris în cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la preşedinţia SUA, şi-a încheiat un discurs cu salutul celebru al lui Che Guevara, "Hasta la victoria siempre!" (Întotdeauna până la victorie!).



De Blasio s-a alăturat unor angajaţi care demisionaseră ca protest faţă de condiţiile proaste de lucru şi salariile mici. Înconjurat de circa 100 de persoane care scandau alături de el, democratul le-a cerut să se înscrie într-un sindicat. "Întreaga lume este cu ochii pe acest aeroport, lumea e cu ochii pe Miami-Dade", le-a spus el, înainte de a folosi salutul revoluţionarului sud-american şi de a ceda microfonul următorului vorbitor.



Guevara, care folosea frecvent formula respectivă, a ajuns unul din oamenii-cheie ai regimului condus de Fidel Castro. Mulţi reprezentanţi ai stângii îl consideră un martir, iar figura sa a pătruns în cultura populară la nivel mondial, după ce a fost executat în Bolivia; pentru comunitatea cubaneză din Florida, el este însă un criminal.



Salutul lui de Blasio nu a produs pe moment nicio reacţie, dar ulterior a fost criticat ca o gafă de proporţii de democraţii care vorbiseră la acelaşi eveniment.



Jose Javier Rodriguez, senator al statului Florida, ales într-o circumscripţie din care face parte şi zona din Miami cunoscută ca Little Havana (Mica Havana), a pretins scuze din partea candidatului. El a remarcat că mulţi dintre protestatarii de la aeroport erau cubanezi şi i-a transmis lui de Blasio un mesaj pe Twitter: "Este inacceptabil să citezi dintr-un criminal responsabil de morţi şi opresiune în Cuba comunistă şi în toată America Latină". Te rog să-ţi ceri scuze".



Consultantul politic Christian Ulvert, nicaraguan din Miami, a calificat folosirea cuvintelor lui Guevara drept o dovadă de "deplină ignoranţă" şi a apreciat că este "mai mult decât lipsită de respect".



Senatoarei Annette Tadeo, de origine columbiană, care luase cuvântul înaintea lui de Blasio, i s-a tăiat răsuflarea când un reporter i-a relatat momentul. "Nu am idee dacă ştia (că formula îi aparţine lui Guevara - n. red.). Dar evident e o mare dezamăgire. Asta e problema de care ne lovim tot timpul (...) Stânga are oameni care pur şi simplu habar n-au", a spus ea.



Ziarul Miami Herald a încercat să contacteze echipa de campanie a lui de Blasio, însă nu a reuşit. Nu este clar dacă democratul newyorkez cunoştea originea citatului.



"Oare chiar ştie cine a fost Che Guevara?", s-a întrebat Felix Rodriguez, veteran al tentativei de invazie contrarevoluţionară din Golful Porcilor din Cuba, în 1961. Având la activ şi o contribuţie la capturarea lui Guevara de către armata boliviană, el a fost în măsură să explice că acesta "ura Statele Unite".



Incidentul a reamintit şi gafa din 2012 a lui Mitt Romney, candidatul republican învins de Barack Obama la alegerile prezidenţiale din 2012. Romney a folosit, tot la Miami, un slogan pe care l-a asociat în mod eronat cu libertatea Cubei, dar care era de fapt folosit de Fidel Castro în încheierea multor discursuri: "Patria o muerte, venceremos" (Patria sau moartea, vom învinge).



DPA prevede că republicanii vor folosi de multe ori greşeala sau ignoranţa lui de Blasio. Ei au organizat proteste în faţa Centrului de Arte Scenice Adrienne Arsht din Miami, unde au avut loc joi şi vineri dezbateri ale concurenţilor democraţi - pe care îi acuză că sunt socialişti.