Poveste de suflet. O bunică îşi creşte singură cei trei nepoţi, părinţii muncesc în străinătate. "Nu am avut bani de brăduţ" VIDEO

Cristina, Iuliana și Sami se luptă cu dorul de părinți de ani de zile. Cei trei copii din localitatea doljeană Milovan sunt crescuți de bunică încă de mici. Părinții au fost nevoiți să plece peste hotare să câștige un ban în plus. În urmă cu patru ani, viața le-a dat însă o lovitură și mai dură: mama a murit într-un accident de muncă, iar tatăl a rămas acolo să-și plătească datoriile. "Singura i-am crescut de 15 ani. Cu banii stăm rău, că nu am decât o alocație", spune bunica.



Bunica este bolnavă, dar reușește să fie și mamă și tată pentru cei trei micuți.



"Cine te crește pe tine? Mami. O asculți pe mami? Bine, o dată sunt cuminte, o dată nu. O ajut la gătit, la spălat. Ma inchin ca sa fie mami bine, sa nu mai fie bolnava. Ma rog si pentru noi. Decat Dumnezeu poate sa ne ajute", spune unul dintre micuţi.



Toți patru locuiesc într-o cămăruță. Iarna, bunica umblă prin păduri pentru a aduna vreascuri pentru foc. Iar sărbătorile au fost triste pentru ei.



"Nu a avut cine sa le faca bradut. Daca eu am ramas singura cu 400 de lei nu puteam sa le fac brad. Ei mai ziceau uite mama la vecini cum e... Erau si pe casa instalatii. Noi ii ziceam lui mami dar din patru milioane ce sa facem...."



Bătrâna și-ar dori ca fiul ei să se întoarcă acasă. I se rupe sufletul când își vede nepoții plângând de dorul părinților.