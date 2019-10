POVESTE ŞOCANTĂ! Fiul unei doctoriţe celebre a fost găsit cu GÂTUL TĂIAT. A făcut PUŞCĂRIE în Anglia şi era dependent de DROGURI

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost găsit cu gâtul secţionat, într-o baltă de sânge, chiar de propria mamă! Se pare că s-a sinucis, pe fondul dependenţei de droguri, scrie ebihoreanul.ro.

Luca Jelic, absolvent al Colegiului Naţional "Emanuil Gojdu", şi-a continuat studiile în Marea Britanie, urmând cursuri de specializare ca optometrist în Sheffield. Anul trecut a ajuns după gratii, în Anglia, unde se afla la studii, după ce, sub influenţa drogurilor, a avariat două maşini şi a agresat-o sexual pe una dintre cele două poliţiste trimise să-l oprească.

Incidentul a avut loc primăvara trecută, pe 27 aprilie, la ora 3. Dezbrăcat de la brâu în jos, tânărul a ieşit în faţa casei şi a început să ia la ţintă maşinile parcate, avariind două dintre acestea, un Volkswagen şi un Ford Transit. Auzind gălăgia, unul dintre locatari a sunat la Poliţie. La locul incidentului au fost trimise două poliţiste care au încercat să-l imobilizeze. Luca Jelic a început să strige, după cum au relatat ziarele, cuvinte şi expresii jignitoare, de genul "lovely girls for me to rape" (fete drăguţe pe care să le violez) şi "i love sex" (îmi place să fac sex), iar apoi a tăbărât asupra poliţistei care voia să-i pună cătuşele. Românul a aruncat-o pe femeie la pământ şi s-a urcat pe ea, lovind-o şi agresând-o sexual.

Arestat preventiv, Luca Jelic a fost inculpat pentru două infracţiuni de distrugere, ultraj, vătămare corporală, agresiune sexuală şi deţinere de droguri de mare risc, după ce atât în organismul său, cât şi în locuinţa supusă percheziţiei i-au fost găsite mai multe pastile de ecstasy.

Luca Jelic a fost condamnat la închisoare pentru 3 ani şi 6 luni, cu posibilitatea de a fi eliberat pe 8 octombrie 2020. Din pedeapsă, i-au fost scăzute, însă, cele aproape 9 luni de arest preventiv şi, ca atare, a fost eliberat cu mult înainte de termenul stabilit, după care s-a întors acasă, la Oradea. O vreme a stat internat la Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie, iar la scurt timp după externare şi-a pus capăt zilelor într-un mod extrem, secţionându-şi gâtul.