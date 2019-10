Articol publicat in: Extern

Povestea familiiei care aşteaptă sfârşitul lumii. Comunitatea din zonă este siderată

O familie din Olanda a fost descoperită de poliţie într-o "cameră mică închisă", dintr-o fermăi izolată din nordul Olandei, unde trăia de ani de zile, în aşteptarea sfârşitului timpului" potrivit presei. "N-am mai văzut aşa ceva până acum", a declarat Roger de Groot, primarul din Ruinerwold, satul în care se află această construcţie înconjurată de arbori, pierdută în mijlocul câmpului.



”Am descoperit şase adulţi care au spus imediat că formează o familie, un tată şi copiii săi. Toţi sunt majori, potritivt spuselor lor”, a anunţat poliţia într-un comunicat, după ce primarul a anunţat iniţial că este vorba despre şapte persoane., potrivit news.ro.



Multe întrebări persistă cu privire la acest caz ciudat, într-o localitate în care nimeni nu pare să-i cunoască pe ocupanţii fermei şi nici să fie la curent cu prezenţa acestora în acest loc.



Potrivit postului local de televiziune RTV Drenthe, familia deţinea o grădină de legume şi o capră pentru a se hrăni şi trăia într-o cameră ”în aşteptarea sfârşitului timpului”. Unii dintre copii ”nu aveau nicio idee despre existenţa altor persoane” în lume, a adăugat postul.



În izolare, de 9 ani



Poliţia a fost ”alertată de un tânăr care era îngrijorat de condiţiile de viaţă ale familiei”. După ce s-a dus la faţa locului, ea a ”descoperit şase persoane într-o cameră mică ce poate fi închisă, ci nu într-o pivniţă”.



În acest stadiu al anchetei, nu se ştie dacă aceste persoane se aflau acolo de bunăvoie sau dacă au fost obligate să stea acolo.



Poliţiştii, care spun că studiază ”toate scenariile” posibile, au desfăşurat mijloace importante cu scopul de a străpunge misterul şi a afla ce făcea această familie, ai cărei membri sunt adulţi cu toţii, închişi în acest fel într-un spaţiu atât de mic, potrivit news.ro.



O dronă aparţinând poliţiei a survolat ferma pentru a scruta cel mai mic detaliu, s-au căutat amprente, iar vecinii erau interogaţi.



Potrivit primelor informaţii, ”este posibil ca aceşti oameni să locuiască aici de nouă ani”, au dezvăluit anchetatorii.



Unul dintre fii, în vârstă de aproximativ 25 de ani, s-a dus duminică seara într-un bar în sat, într-o stare ”confuză”. Murdar, purtând haine vechi, cu părul lung, el cerea ajutor, a povestit la RTV Drenthe administratorul cafenelei, Chris Westerbeek, informează news.ro.



Atunci când acesta din urmă a început să discute cu tânărul, acesta i-a spus că de ”nouă ani” nu a mai ieşit din casă şi că nu a fost vreodată la şcoală. ”Vorbea în mod infantil”, a subliniat Westerbeek, care a alertat poliţia.



Odată ajunse la faţa locului, forţele de ordine au arestat un bărbat în vârstă de 58 de ani, locatarul fermei, ”pentru că nu a cooperat în anchetă”.



Cu toate acestea, nu este vorba despre tatăl familiei, iar anchetatorii se întreabă despre o eventuală legătură între acesta şi persoanele descoperite, potrivit news.ro.



În prezent, acest bărbat este interogat şi ţinut în detenţie.



Un purtător de cuvânt al Ministerului austriac de Externe a anunţat că este vorba despre un cetăţean austriac, născut la Viena, şi că acesta trăieşte de mai mulţi ani împreună cu un grup de tineri într-un subsol.



Familia ”avea un mod de viaţă autarhic” pe proprietate.



Mai mulţi dintre copii, acum adulţi, ”nu au fost înscrişi în registrul de naşteri”, a declarat, la rândul său, primarul din Ruinerwold, potrivit news.ro.



De asemenea, potrivit poliţiei se pare că numele niciuneia dintre aceste persoane nu figurează în vreo administraţie comunală.



