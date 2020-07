Povestea halucinantă a turistului estonian blocat de aproape patru luni pe un aeroport din Filipine, din cauza pandemiei

Trofimov a plecat din Estonia pe 12 martie, zi în care guvernul din această țară a declarat stare de urgență, din cauza pandemiei de coronavirus. Pe 15 martie, și Filipine a declarat stare de urgență, dar Trofimov spune că nu știut asta și a zburat în această direcție pe măsură ce granițele se închideau.

Roman Trofimov, a zburat spre Filipine din Thailanda, pe data de 20 martie, iar de atunci este blocat pe Aeroportul Internațional din Manila, pentru că țara și-a închis granițele din cauza pandemiei de coronavirus. Roman nu poate zbura în Estonia, deoarece compania aeriană AirAsia și-a suspendat zborurile și, în plus, i-a reținut pașaportul.

Biroul de imigrație din Filipine i-a refuzat intrarea în țară. Reprezentanții companiei AirAsia, care l-au dus pe insulă, i-au luat pașaportul, dar i-au promis că-i vor facilita întoarcerea în țară. Apoi și-a suspendat zborurile.

Disperat, pe data de 3 iulie, Trofimov, care nu este cetățean eston, dar deține un așa-numit „pașaport gri", eliberat ca document de călătorie pentru cei care locuiesc în Estonia și nu au cetățenia acestui stat sau a altui stat, a solicitat sprijinul presei printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook, spunând că a fost reținut pe Aeroportul Internațional din Manila în urmă cu mai bine de 100 de zile și are nevoie de orice ajutor pentru a pleca acasă.

Trofimov a scris pe Facebook că, în martie, i s-a spus să aștepte până se schimbă regulile de carantină din Filipine, dar nu i s-au oferit alte detalii. Bărbatul spune că are un handicap, iar starea sa de sănătate se deteriorează din cauza lipsei de lumină naturală și a aerului proaspăt.

Trofimov a declarat pentru o publicație din Rusia că a apelat la consulul onorific eston din Manila imediat după ce a fost blocat în Filipine. „Am comunicat aproximativ o lună la telefon și prin e-mailuri. Am discutat diferite oportunități care să-mi permită să mă întorc în patria mea, dar din cauza coronavirusului nu s-a putut. Compania aeriană la care se află acum pașaportul meu ar trebui să mă ducă în țară, dar ei nu zboară nicăieri acum. Mi-au luat pașaportul și o să-l văd abia atunci când își vor relua zborurile spre Estonia. Mi s-a oferit și o altă variantă prin Turkish Airlines, dar în prezent nu zboară. Așa că aștept, data plecării a fost amânată de patru ori până acum. Aici s-a extins situația de urgență, iar țara este încă închisă", a spus Roman.

A dormit pe băncile din aeroport

El a mai spus că Ambasada Estoniei la Tokyo i-a oferit un loc pentru un zbor de evacuare la Amsterdam, după care ar fi putut merge în Estonia, dar că asta l-ar fi costat extrem de mult. „Ar fi costat aproximativ 1.500 de euro, iar eu nu am banii ăștia. Mi s-a spus să împrumut, dar nu am vrut să-mi asum acest risc pentru că există nicio garanție că mi se va permite să părăsesc țara", a mai spus bărbatul.

La început, a trebuit să doarmă pe băncile din aeroport, dar apoi compania aeriană i-a pus la dispoziție o cameră. Se spăla în toaletele aeroportului și cu mâncarea se descurcă cum poate. „Primesc mâncare de două ori pe zi, dar nu am acces la asistență medicală. Aici există doar paznici, niciun alt reprezentant al aeroportului și nu am acces la informații", a mai spus el.

Trofimov a făcut economii timp de un an pentru o vacanță în Filipine. Saga lui Trafimov amintește de filmul „Terminal", în care Viktor Narovski, interpretat de Tom Hanks, este blocat în terminalul Aeroportului John F. Kennedy din New York luni de zile, timp în care în țara lui are loc o lovitură de stat.