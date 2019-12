Povestea unui erou! Mihăiţă are o boală genetică rară şi fiecare zi e o luptă câştigată! El are nevoie de ajutorul nostru

Apropiaţii tânărului au creat o pagină de donaţii pe Facebook în care prezintă povestea tulburătoare de viaţă a lui Mihăiţă Bariz.

"Mihăiță Bariz are 21 de ani. Chiar dacă pare un tip ca oricare altul, viața l-a încercat prea mult. S-a născut cu fibroză chistică sau mucoviscidoză, o boală genetică rară, cu un nume destul de caraghios. Muco-viscidoză. Când îi e rău însă, când nu poate nici să respire își înghite râsul între ..muci. Din cauza bolii, secrețiile mucoase ale corpului se transformă într-un lipici care-i acoperă toate organele. Adesea o gură de aer îi pare răsfăț. Pentru el, ca pentru orice alt om diagnosticat cu fibroză chistică, nu există libertate mai mare decât să respire fără opreliști. Mihăiță știe asta și o simte de 21 de ani.

A fost operat de două ori de ocluzie intestinală, ultima dată acum doi ani. E diagnosticat cu bronşiectazii, insuficienţă respiratorie cronică, insuficiență pancreatică exocrină, boală inflamatorie intestinală, hepatită cronică colestatică, hipertensiune portală, boală de reflux gastro-esofagian, sinuzită, dificultăți în alimentație și multiple alergii la medicamente. A fost în stare de insuficienţă multiplă de organe. Dincolo de toate aceste diagnostice, fiecare zi e o bătălie pentru el.

Mihăiță Bariz nu poate lucra și nici nu face lucruri specifice vârstei. Dar face altele, pe care cei mai mulți dintre noi – cei sănătoși – nici nu ne imaginăm că există: administrează grupuri de pacienți, merge la proteste, în audiență la ministrul Sănătății, organizează strângeri de fonduri sau colecte de medicamente și face campanii de conștientizare a fibrozei chistice.

Mihăiță Bariz nu muncește, el face ceea ce se cheamă voluntariat. Sau omenie, i-am spune noi, pe românește. Trăiește doar din banii de la stat, bani care nu-i acoperă îngrijirea, medicamentele și hrana. Niciunul dintre dispozitivele care-l ajută să trăiască – cum este vesta Incourage de la Respirtech (vestă achiziționată tot cu ajutorul vostru) - nu este compensat de stat, iar lista medicamentelor reduse este atât de mică...

Dacă ar trăi într-o altă țară, Mihăiță ar lua Trikafta, un medicament al cărui cost anual este de 300.000 USD și care poate învinge boala, dar Mihăiță trăiește aici și ia Kreon, Pulmozyme (aerosoli) , aerosoli cu NaCl 3%, Colistin (aerosoli), Flucoric, Nexium, Zinc, Vitamina E, vitamina K, Vitamina A+D2, Vitadek, Detrical, Klacid, Medrol, Seroflo (aerosoli), Gaviscon, Fluimucil, Linezolid (sau Zyvoxid), un medicament care costă 115 lei/comprimat, iar el are nevoie de 2 pastile zilnic.

Ca să trăiască și să-și permită tratamentul, Mihăiță are nevoie de 25.000 de euro. Suma îi acoperă medicația șase luni. Are nevoie de noi toți ca să trăiască. Mihăiță are 21 de ani și fibroză chistică, dar de noi depinde viața lui!

Se pot face donații și prin variantele de mai jos:

Titular Cont: Bariz Mihaita

Banca Transilvania

Agentia: Brancoveanu

LEI: RO51BTRLRONCRT0322085202

EURO: RO98BTRLEURCRT0322085202

https://www.paypal.me/barizmihaita

REVOLUT: GB40 REVO 0099 7047 0027 43", scrie pe pagina de Facebook, unde se pot face DONAŢII.