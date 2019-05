Predica Papei Francisc la Şumuleu Ciuc va fi tradusă simultan în limbile română şi maghiară

Părintele Oláh Zoltán, de la Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, membru în comisia de organizare a vizitei papale la Şumuleu Ciuc şi responsabil cu relaţiile cu presa, a explicat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Miercurea Ciuc, că slujba va fi în limba latină, dar vor fi rostite rugăciuni şi în română şi maghiară, iar traducerile acestora vor fi disponibile în caietul liturgic pus la dispoziţia participanţilor.



De asemenea, răspunsurile la unele rugăciuni se vor da în limba maternă a fiecărui credincios prezent la slujbă.



În ceea ce priveşte predica Suveranului Pontif, aceasta va fi rostită în limba italiană şi va fi tradusă simultan, în română şi maghiară, Şumuleu Ciuc fiind singurul loc din ţară în care se va utiliza acest fel de traducere, în celelalte oraşe predica urmând să fie subtitrată pe ecrane, potrivit Agerpres.



La Şumuleu Ciuc, traducerea predicii va fi disponibilă şi pe frecvenţe radio, în română şi maghiară şi pe Internet în engleză, germană şi spaniolă.



"Predica va fi tradusă şi cu voce, după ce Sfântul Părinte îşi termină anumite pasaje, atât în limba română cât şi în limba maghiară. Traducerea va fi sincron, de aceea liturghia va fi cu 20 de minute mai lungă, tocmai că au fost foarte multe griji ca toată lumea să înţeleagă predica. (...) Şumuleu este singurul loc din ţară unde va fi acest fel de traducere, în tot restul locurile predica va fi subtitrată pe ecrane. Aici, Comisia Papală a fost cu mare înţelege faţă de noi şi ne-a permis acest lucru, ca să fie tradusă şi sincron predica Sfântului Părinte", a spus părintele Oláh Zoltán, potrivit Agerpres.



La Şumuleu Ciuc, Papa Francisc va fi întâmpinat cu Imnul Papal, dar şi cu un vechi cântec bisericesc, "cântat de veacuri" la Şumuleu, iar spre finalul slujbei va fi interpretat şi imnul Ungariei, despre care organizatorii au spus că este o rugăciune care se cântă în mod tradiţional în bisericile maghiare.



În cadrul conferinţei de presă, părintele Ede Csont, membru în comisia de organizare, a explicat că s-a făcut împărţirea pe sectoare a credincioşilor care s-au înregistrat online, fiind puse la dispoziţie şi trei sectoare pentru cei care nu s-au înscris, dar doresc să participe la acest eveniment istoric.



Cea mai bună vizibilitate o vor avea credincioşii înregistraţi, dar la faţa locului vor exista mai multe ecrane unde poate fi urmărită litughia de către cei aflaţi în sectoare cu vizibilitate mai redusă.

Totodată, s-au stabilit şi locurile unde vor fi amplasate corturile de prim ajutor, puncte de informare sau cele unde se va distribui apă pentru pelerini, potrivit Agerpres.



Accesul către sectoarele de unde se va urmări slujba se va face pe drumurile pe care credincioşii vin, în mod tradiţional, la pelerinajul de Rusaliile catolice, care au fost reabilitate, fiind amenajat şi un drum care va putea fi folosit de autospecialele de intervenţie.



Potrivit informaţiilor furnizate de Bodo Marta, membră în comisia de organizare, biletele de acces în sectoare vor fi trimise celor care s-au înregistrat în perioada 15-20 mai.



În cadrul conferinţei de presă s-a mai precizat că pentru organizarea vizitei Papei Francisc la Şumuleu Ciuc, s-au înscris 600 de voluntari, care vor fi prezenţi la locul desfăşurării evenimentului dar şi în diverse puncte din Miercurea Ciuc, pentru îndrumarea pelerinilor.



La aceştia se adaugă alţi 600 de voluntari implicaţi în organizare, din cadrul parohiilor din localităţile de unde vin pelerinii, potrivit Agerpres.



Un număr de 110.000 de persoane s-au înscris să participe la slujba oficiată de Sfântul Părinte Papa Francisc la Şumuleu Ciuc, dar organizatorii îi aşteaptă şi pe cei care nu s-au înregistrat şi care vor avea locuri special amenajate.



Papa Francisc va efectua o vizită apostolică în România, în perioada 31 mai - 2 iunie, urmând să fie prezent în oraşele Bucureşti, Iaşi şi Blaj, precum şi la Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc.



La Şumuleu Ciuc, Suveranul Pontif va veni în data de 1 iunie şi va oficia o liturghie, de la altarul aflat în şaua muntelui Şumuleu, acolo unde are loc, în fiecare an, marele pelerinaj de Rusaliile catolice, care se va desfăşura, în acest an, la o săptămână după vizita Papei Francisc.