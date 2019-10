Articol publicat in: Extern

Premieră în Europa: Franţa dezvoltă o tehnologie de recunoaştere facială pentru stabilirea identităţii numerice a persoanelor

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Guvernul Franţei va folosi, în premieră, o tehnologie de recunoaştere facială printr-o aplicaţie ce le va permite cetăţenilor să îşi stabilească identitatea lor numerică. Noua tehnologie nu este însă lipsită de pericole, mai ales în pentru viaţa privată a persoanelor. După 6 luni de testare a noii aplicaţii, ALICEM, (Acronimul de Autentificare on line certificat pe mobil), dezvoltat de Agenţia de Titluri Securizate (ANTS), va fi disponibilă oficial în luna noiembrie. Scopul tehnologiei este de a oferi unei persoane care deţine un paşaport biometric sau un titlu de sejur electronic - de a crea o identitate numerică în scopul de a facilita accesul la unele servicii de internet, în special administrative. Noua aplicaţie îngrijorează mai ales asociaţiile specializate în protecţia vieţii private. Societatea "La Quadrature du Net" a depus, de asemenea, în iulie, un recurs în faţa Consiliului de Stat, cerând anularea decretului ce ar autoriza crearea acestei aplicaţii mobile. loading...

