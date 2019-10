Articol publicat in: Sport

Premieră în Iran, mii de femei în tribune la meciul naţionalei. Festival de goluri cu Cambodgia, 14-0

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Naţionala Iranului a învins, joi, la Teheran, cu scorul de 14-0, selecţionata Cambodgiei, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, la care au asistat mii de femei. Iran-Cambodgia 14-0. Golurile au fost marcate de Nourollahi '5, Azmoun '11, 35, '44, Kanaani '18, Taremi '22, '54, Ansarifard '40, '48, '60, '88, Mohebi '65, '67 şi Mohammadi '85. Potrivit AFP, la meci au asistat aproximativ 3.500 de femei. Nu este prima dată după revoluţia islamică din 1979 când femeile au acces la un meci de fotbal masculin, în rare ocazii ele putând asista la partide, însă pentru prima dată au fost în număr atât de mare şi şi-au putut cumpăra singure biletele. Dăţile precedente, femeile care au intrat la meciuri au fost selectate de autorităţi. ورزشگاه آزادی منتظر ما بمون #با_من_به_ورزشگاه_بیا pic.twitter.com/rzaOjP9YeV — Maryampapi (@maryampapi1) October 10, 2019 loading...

