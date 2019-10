Articol publicat in: Politica

Premieră. Votul la moţiunea de cenzură, negociat live pe Facebook. Ce a promis ministrul Transporturilor VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Deputatul independent de Cluj Adrian Dohotaru, ales pe listele USR, a obținut promisiunea ministrului Transporturilor că va interzice accesul bărcilor cu motor pe lacurile Tarnițași a Beliș-Fântânele, surse de apă potabilă pentru clujeni. Deputatul Dohotaru și ministrul Răzvan Cuc au „parafat” înțelegerea live pe Facebook, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă. Foto: facebook.com „Am cerut Ministerului Transporturilor scoaterea lacului Tarnița, dar și a lacului Beliș-Fântânele, de pe lista lacurilor navigabile din România, iar ministrul Cuc a acceptat propunerea. Ambarcațiunile motorizate produc daune clujenilor și biodiversității, mai ales că de aici provine apa pe care o bem. HG 665/2008, unde apar cele două lacuri din Cluj pe lista lacurilor navigabile, intră în contradicție cu reglementări anterioare de mediu care spun că ambarcațiunile motorizate nu au ce căuta în zone protejate, așa cum e Tarnita, sau care se suprapun pe arii naturale protejate, așa cum e Beliș-Fântânele. HG-ul este modificat acum în regim de urgență. De această hotărâre de guvern se foloseau proprietarii de bărci și pontoane motorizate, plus skijeturi, dar chiar și hidroavioane, ca să ne polueze lacurile. Potrivit Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, calitatea apei lacului Tarnița a scăzut în ultimul timp”, a scris Adrian Dohotaru pe Facebook, unde a postat și o înregistrare video în care apare alături de ministrul Răzvan Cuc. Cei doi s-au filmat parafând înțelegerea de a modifica legea, astfel încât pe cele două lacuri să nu mai aibă acces bărci cu motor. Adrian Dohotaru: Suntem la Ministerul Transporturilor si am luat o hotarare foarte importanta: sa nu mai avem ambarcatiuni motorizate pe Tarnita si Belis Fantanele. De pe hotararea de guvern din 2008, din anexa, vor fi scoase lacurile. Razvan Cuc: Exact asa cum am asumat, astazi lucram la hotararea de guvern si vom adopta hotararea de guvern prin care vom scoate cele doua lacuri pentru ca aceea este o sursa de apa potabila, oamenii au dreptul sa traiasca sanatos si trebuie sa luam masurile care se impun. În subsolul postării, mai mulți internauți l-au întrebat pe Adrian Dohotaru cum va vota joi la moțiunea de cenzură, însă acest nu a oferit încă un răspuns. Cei doi au bătut palma cu doar o zi înainte de votul moțiunii de cenzură de joi. PSD este într-o ofensivă foarte agresivă de a convinge parlamentari ai opoziției să nu voteze moțiunea, iar miniștri Cabinetului Dăncilă au liber aproape la orice fel de promisiune, potrivit mai multor surse politice. loading...

