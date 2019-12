Ludovic Orban, veşti proaste pentru pensionari: "Cum să măreşti aşa, din pix, din burtă? Vom modifica Legea pensiilor". Reacţia PSD

UPDATE: Fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a reacţionat după ce Ludovic Orban a declarat că legea pensiilor ar putea fi schimbată, astfel încât creşterile să fie sustenabile. "Deci... s-au terminat alegerile şi pot să fie sinceri... O să schimbe legea pensiilor, fiindcă prevede majorări peste putinţa actualului guvern! Când vă spuneam noi că urmează austeritatea, ei vă spuneau că face PSD fake news! Şi voi îi votaţi... Hai, să trăiţi bine!...", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

"Vom face o analiză şi vom găsi cea mai bună variantă. Unde aţi mai văzut în lumea asta o creştere a pensiilor şi salariilor pe patru ani? De unde ştii ce se va întâmpla? PSD a venit şi a spus că măreşte pensiile, deşi anterior exista o predictibilitate şi se întâmplau nişte lucruri de la an la an. Cum le măreşti, aşa din pix?", a declarat Ludovic Orban la România9.

"Le aduc aminte tuturor că eu am făcut parte dintr-o guvernare PNL în care a fost cea mai mare creştere a puterii de cumpărare a pensiilor. Sunt semnatar al unei decizii prin care nu pot fi tăiate pensiile obţinute prin contributivitate. Este o propagandă ce se face. Cine nu vrea să crească pensiile? Problema este să le poţi plăti. Orice creştere nesustenabilă duce la nişte consecinţe negative. Ca să le poţi plăti, trebuie să tai de undeva", a mai spus Orban.

"Când faci excepţii, deschizi Cutia Pandorei. Toţi pot aduce motive. Un actor, un profesor, pot lucra pe proiecte private după vârsta de pensionare. Dar nu putem face derogări. Mie mi se pare un principiu corect. Dacă vrei să lucrezi în sistemul public după ce ai luat decizia să te pensionezi, statul nu îţi plăteşte pensie", a declarat premierul.

CU CÂT AR TREBUI SĂ CREASCĂ PENSIILE

Punct pensie 2020 - 1775 lei



2019 - 2020

700 lei - 980 lei

900 lei - 1260 lei

1000 lei - 1.400 lei

1100 lei - 1.540 lei

1500 lei - 2.090 lei

2000 lei - 2.720 lei

SURSA: calcule Romania TV

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a ținut să nege zvonurile publice, care arătau că România ar putea apela la un acord cu FMI. Orban a spus că nu se pune problema, în acest moment. "Nu suntem încă într-o astfel de situație. În general, ai nevoie de un acord cu FMI doar atunci când nu poți să susți cheltuielile curente. Aici chiar vreau să dau încredere și investitorilor: sigur, s-a creat un dezechilibru, dar trebuie să muncim pentru a reveni cât mai rapid la o situație normală, la un deficit de sub 3%.", a spus Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a adăugat, luni, că în proiectul de buget pe anul viitor au fost prevăzute sumele necesare pentru mărirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar şi pentru măririle de salarii, prevăzute în legea salarizării unitare.

"Noi am prevăzut în legea bugetului de stat şi în legea bugetului asigurărilor sociale de anul viitor, pentru că asta e obligaţia noastră, să construim bugetul pe legile în vigoare, am prevăzut sumele necesare pentru creşterea de la 1 septembrie a pensiilor, aşa cum dispune legea. La fel şi pentru salarii. Cum a gândit PSD legea salarizării unitare în sectorul public? Ei au spus, ăsta e salariul în 2018, vreau să aduc salariul în 2022 la atât, să îl dublez, să îl triplez. Au scăzut din salariul din 2022 salariul din 2018, a rezultat o sumă şi această sumă a fost împărţită în patru şi în fiecare an, între 2018 şi 2022, a fost prevăzută o creştere cu câte un sfert din suma respectivă. Am prevăzut banii pentru a putea asigura această creştere, pentru că ea este prevăzută în legea salarizării", a spus Orban la TVR 1.

El a adăugat că anul 2020 va fi consacrat unei analize extrem de serioase a sistemului de pensii, unei analize comparative cu alte sisteme de pensii, pentru a vedea care sunt cele mai bune sisteme de pensii care funcţionează, astfel încât Guvernul să vină la un moment dat cu un proiect de lege "care să stea în picioare".