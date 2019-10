Articol publicat in: Extern

Premierul promite PENSII INDEXATE cu preţurile şi MAJORAREA SALARIULUI minim înainte alegerilor din 10 noiembrie 2019

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul spaniol în exerciţiu Pedro Sanchez a promis luni să majoreze pensiile şi salariul minim, el prezentându-şi programul în perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie, transmite AFP. ''În decembrie, actualizăm pensiile pentru 2020, indexându-le cu indicele real de creştere a preţurilor de consum'', a anunţat Sanchez în faţa delegaţilor Partidului Socialist. Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflaţiei începând din 2014, o decizie luată de guvernul conservator în timpul crizei, pentru echilibrarea conturilor publice. De asemenea, el s-a angajat să revizuiască nivelul salariului minim, majorat deja în ianuarie cu 22%, până la 1.050 euro pe lună. Pedro Sanchez şi-a fixat drept obiectiv să aducă salariul minim ''la finalul legislaturii viitoare la 60% din salariul mediu''. Salariul lunar mediu în Spania era de 1.970 euro brut în 2017, conform ultimelor date disponibile. Spania va organiza pe 10 noiembrie cel de-al patrulea scrutin legislativ din ultimii patru ani. Toate sondajele de opinie recente plasează Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) în frunte, dar cu cel mult 127 de mandate parlamentare (din cele 350), cu patru mai multe decât cele obţinute în aprilie, dar încă departe de cele 176 necesare pentru majoritatea absolută, conform unui sondaj publicat de cotidianul El Mundo. Stânga radicală Podemos, cu care Sanchez a încercat în van să formeze un program comun, ar pierde până la 10 mandate, în favoarea unui nou partid disident, Mas Pais. Formaţiunea liberală Ciudadanos, care a refuzat să se alieze cu socialiştii atunci când a avut 57 de locuri în parlament, ar urma să obţină cel mult 24 de mandate. De partea sa, Partidul Popular continuă să câştige teren, dar fără a putea spera să formeze o majoritate, chiar şi cu sprijinul Ciudadanos şi al Vox, partidul de extremă dreapta care a obţinut 24 de mandate în aprilie. loading...

