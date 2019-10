Articol publicat in: Extern

PREMIILE NOBEL pentru Literatură pe 2018 şi 2019. Laureaţii sunt Olga Tokarczuk şi Peter Handke

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 41 min) // Sursa: romaniatv.net PREMIILE NOBEL pentru Literatură pe 2018 şi 2019. Academia Suedeză a anunţat la ora 14.00 laureaţii. Aceştia sunt: Olga Tokarczuk şi Peter Handke.



Câştigătorii premiului Nobel pentru Literatură sunt scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk pentru 2018 şi scriitorul austriac Peter Handke pentru 2019. De-a lungul timpului, 14 femei au câştigat Premiul Nobel pentru Literatură: Selma Lagerlof, 1909

Grazia Deledda, 1926

Sigrid Undset, 1928

Pearl Buck, 1938

Gabriela Mistral, 1945

Nelly Sachs, 1966

Nadine Gordimer, 1991

Toni Morrison, 1993

Wislawa Szymborska, 1996

Elfriede Jelinek, 2004

Doris Lessing, 2007

Herta Muller, 2009

Alice Munro, 2013

Svetlana Alexievich, 2015 Favoriţii la premiul Nobel pentru Literatură - potrivit caselor de pariuri - sunt autoarea şi poeta canadiană Anne Carson, compatrioata sa Margaret Atwood, şi Maryse Conde, originară din Caraibe, Guadelupa. Olga Tokarczuk din Polonia şi autorul kenian Ngugi wa Thiong'o au fost alte pariuri. Scriitorul român Mircea Cărtărescu este cotat cu mai multe şanse decât Ya Hua, Ismail Kadaré sau Milan Kundera. Scandalul din 2018 a presupus încălcări a normelor ce reglementează conflictul de interese, dar şi un caz de agresiune sexuală în care protagonist a fost soţul unei membre a Academiei, poeta Katarina Frostenson, scrie news.ro. Ea a părăsit Academia anul acesta. Citeşte şi PREMII NOBEL 2019. Cine sunt laureaţii Premiului Nobel pentru Chimie Jean-Claude Arnault, a fost condamnat pentru două acuzaţii de viol în decembrie. În efortul său de a-şi reface reputaţia, Instituţia a înfiinţat un comitet format din 5 membri din exterior. În 2018, au fost propuşi 194 de candidaţi, în timp ce Academia a primit 189 de propuneri pentru 2019. Academia Suedeză nu publică lista şi deliberările, acestea fiind secretizate timp de 50 de ani. Câştigător 2017, Kazuo Ishiguro. Anul acesta, premiile Nobel au fost deja anunţate pentru domeniile Medicină, Fizică şi Chimie. Anunţul premiului Nobel pentru Pace este programat vineri, iar cel pentru Economie, săptămâna viitoare. Cu excepţia distincţiei pentru Economie, premiile au fost acordate de industriaşul Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei. Anul acesta, fiecare premiu valorează 9 milioane de coroane suedeze (908.000 de dolari) şi vor fi acordate pe 10 decembrie, când este marcată moartea lui Nobel. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay