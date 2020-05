Preoţii, reacţii radicale după restricţiile anunţate din 15 ani: "Jos labele de pe Hristos!"

Reacţii dure ale preoţilor după măsurile anunţate din 15 mai. "Lingurița asta sfințită e de argint. Mi-a dat-o tata. Cu ea am împărtășit mii de oameni cu Hristos fără să le dau vreo boală. Totdeauna după ce împărtășesc un om, iau eu în gură restul de Sfânt Sânge de pe ea. Tata o are de la bunicul. Și ei au împărtășit zeci de mii de oameni. Pe ea scrie 1770.

De 250 de ani lingurița asta îl dăruiește pe Hristos lumii. A împărtășit bebeluși, tineri, soldați, bătrâni, mame, muribunzi, sfinți. A trecut prin ciumă, tifos, gripă spaniolă, a fost pe front, la Stalingrad, în Tatra, Și NICIODATĂ n-a dat boală, ci Viața cea veșnică. Jos labele de pe Hristos!", a scris preotul Ioan Istrati în postarea de pe Facebook.

BOR nu ar vrea Sfânta Împărtăşanie cu linguriţe şi pahare de unică folosinţă: "Ne vom consulta cu celelalte Biserici Ortodoxe surori"

Şi preotul Marcel Malanca are un mesaj extrem de dur pentru șeful DSU, Raed Arafat, cel care recomandase autorităților să nu deschidă bisericile. Preotul susține că autoritățile nu le pot impune românilor cum să-și organizeze viața duhovnicească, asta pentru că milioane de creștini sunt nemulțumiți și vor să fie aproape de biserică.

”Cei 5 de NU !!!

1. NU! d-le Arafat, nu mai pot tolera să vă aud cum explicați românilor modalitatea în care trebuie să-și organizeze viața duhovnicească, cum întrețineți această angoasă și vădită nemulțumire care există în sufletul milioanelor de creștini, ajunși deja la capătul răbdării, după două luni de silnicie psihică, cărora ar trebui să le oferiți soluții, NU interdicții!

2. NU! d-le Arafat, nu aveți autoritatea necesară (NU ați avut-o nici până acum) să vă mai pronunțați privind deschiderea sau închiderea bisericilor. NU cred să vă fi acordat cineva puterea de a ”încuia”. Până acum și până la sfârșitul veacurilor ”cheile” sunt păstrate de sacerdoți (“ qui habet aures audiendi, audiat”) NU-L ispitiți pe Dumnezeu!

3. NU! d-le Arafat, NU pot și NU cred că e corect să vă adresați creștinilor privind viața liturgică și spirituală. Aveți cu totul altă funcție, altă calitate, aveți alte atribuții, alte sarcini. NU vă preocupați, creștinii au păstorul lor care poate și știe cum să le vorbească și cum să-i liniștească, pentru că aceștia ”cunosc glasul” păstorului, ”după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui.”

4. NU! d-le Arafat, NU consider a fi lipsă de respect, dimpotrivă, apreciez dedicarea și profesionalismul d-voastră. Dar tocmai pentru a-mi păstra stima și aprecierea, NU vă rog, vă solicit respectuos să găsiți alte formule și alte variante să dați explicații poporului privind interdicțiile. Vă pot da un sfat: folosiți un abecedar de psihologie pozitivă. Știu că și eu am abuzat de NU în acest articol, dar voiam să vedeți cum sună și cum vibrează până și ultima coardă sensibilă, deja dezacordată, din suflet și din conștiință, după un NU rostit de mii de ori, în răstimpul celor două luni, în fața milioanelor care v-au ascultat. Poate de acum NU vor mai auzi.

5. NU! d-le Arafat, NU instig. Îi rog pe toți să aibă răbdare, să aibă credință, să aibă discernământ. Să NU audă toate inepțiile injectate de canalele de dezinformare. Pentru că informații am primit cu butoiul. NU ne-au făcut mai buni, din păcate, nici mai inteligenți, nici mai sănătoși (mintal). Asta deoarece puterea NU este în mâna celui care are informații, ci a celui care are claritate și le poate discerne (Harrari).

*

P.S.1: Spuneați că biserica ”reprezintă una dintre zonele în care merg bătrâni, persoane vulnerabile”.

Păi... am o nedumerire: persoanele vulnerabile nu merg și la saloanele de întreținere, în magazinele burdușite de clienți sau cu autobuzul? Hm…?!

NU trebuie să explicați.

P.S.2: NU aștept răspuns.

P.S.3: Să avem răbdare! DA...

*

Pr. Marcel M.”, scrie preotul Marcel Malanca.





Conform Insp, accesul persoanelor în lăcaşurile de cult va fi permis numai cu respectarea precauţiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2:

Accesul persoanelor în lăcaşul de cult se va face limitat, cu respectarea unei suprafeţe de 8 mp per persoană, iar personalul şi persoanele care intră vor purta mască, astfel încât acopere gura şi nasul, şi îşi vor dezinfecta mâinile.

La intrarea în lăcaşul de cult se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

Totodată, sunt prevăzute precauţiuni speciale - se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel putin 1 m, se va evita oferirea/primirea împărtăşaniei în condiţile în care nu se pot asigura linguriţe şi pahare de unică folosinţă;

Slujbele se vor oficia numai în aer liber cu menţinerea distanţei între persoane şi nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase.