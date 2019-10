Preşedintele Comisiei Europene confirmă respingerea lui Dan Nica. Nominalizările pentru ROMÂNIA şi alte două ţări sunt încă deschise

„Ne aflăm într-un proces democratic şi transparent. Am propus 26 candidaţi, dintre care 23 au fost acceptaţi. Trei candidaţi nu au obţinut sprijin majoritar din motive diverse. Prin urmare, nominalizările pentru Ungaria, România şi Franţa sunt încă deschise”, afirmă Ursula von der Leyen într-o declaraţie.



Ea spune că s-a întâlnit cu preşedinţii Grupurilor PPE, S&D şi Renew Europe din Parlamentul European pentru a discuta situaţia creată.



De asemenea, ea spune că s-a întâlnit şi cu preşedintele Parlamentului European, potrivit news.ro.



Cea de a doua propunere a României pentru postul de comisar european pentru transporturi, Dan Nica, a fost respinsă. În aceeaşi situaţie se află candidaţii Ungariei şi Franţei.



Candidatura fostului ministru francez Sylvie Goulard, desemnat de Emmanuel Macron să facă parte din echipa Ursulei von der Leyen, a fost respinsă joi de eurodeputaţi, cu 82 la 29 de voturi şi o abţinere.



România are şi o propunere de rezervă în persoana Gabrielei Ciot, secretar de stat în MAE, însă, după căderea Guvernului Dăncilă, nominaizarea comisarului european va reveni noului Guvern, potrivit news.ro.



În urmă cu o zi, premierul Viorica Dăncilă susţinea că propunerea lui Dan Nica pentru postul de comisar european nu a fost respinsă. "Cei din Parlamentul European din opoziţie am văzut că spun orice, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi... (...) Respect decizia Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru", afirma Dăncilă.