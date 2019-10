Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: PSD a intat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii. Îmi doresc foarte mult ca moţiunea să treacă VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderii organizaţiilor PNL Bucureşti-Ilfov s-au reunit miercuri la Romexpo, în cadrul unei adunări regionale a partidului la care sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de membri şi simpatizanţi. Preşedintele Klaus Iohannis este invitat de onoare. Președintele Klaus Iohannis a luat cuvântul: Ca să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială şi să nu capete glas cârcotaşii, e plin de ei peste tot, şi acolo, şi acolo, adică şi în stânga şi în dreapta, nu vă faceţi iluzii... Eu îmi doresc foarte mult ca moţiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eşuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă. Iar voi sunteţi cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziţie serioasă, ordonată, până la alegerile parlamentare. Ne-am săturat cu toții de acest PSD. Au promis marea cu sarea și după ce au ajuns la putere au făcut ce știu ei mai bine: să ocupe fucțiile publice. PSD a intat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii. Ce am făcut eu? Pe cei doi elefanți de la început i-am alungat. Să nu credeți că nu au reușit pentru că le-a venit mintea la cap. Nu au reușit pentru că m-am suit eu în capul lor. PSD a încercat să se răzbune pe români. Pe 10 august românii pașnici din Pța Victoriei au fost întâmpinați de jandarmi echipați de război urban. Îmi doresc să câtigăm aceste așegeri împreună. Împreună pentru o Românie normală. O Românie normală cu instituții, pentru o justiție dreaptă, un sistem de sănătate care pune pacientul în centru, pentru autostrăzi, pentru școli bune. loading...

