Prevederile din legea de corectare a OUG 114, introduse pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de Guvern

Actul normativ a fost propus de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Premierul a declarat, la începutul şedinţei de Guvern, că trebuie rezolvată o problemă "creată de atacul la Curtea Constituţională din partea PSD a legii de corectare a ordonanţei 114".



"După cum bine ştiţi, o serie de măsuri de reformă, o serie de măsuri pe care le considerăm necesare - cum ar fi îngheţarea salariilor demnitarilor, cum ar fi prorogarea termenului de intrare în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, adică amânarea cu un an. Se ştie că ordonanţa privind Codul administrativ este supusă controlului constituţional şi noi am introdus în legea de corectare a OUG 114 un articol prin care, practic, nu se plătesc pensii speciale pentru aleşii locali", a spus Orban, conform Agerpres.



El a adăugat că printre măsurile care urmau să intre în vigoare prin legea de corectare a OUG 114 se mai numără şi interzicea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, încetarea detaşărilor în instituţiile publice a salariaţilor din afara instituţiilor publice, plafonarea punctului de amendă.



"Aceste măsuri nu pot să intre în vigoare din cauză că PSD a atacat la CCR legea de corectare a ordonanţei 114. De asemenea, în cazul în care Ministerul Finanţelor nu a inclus, trebuie obligatoriu inclusă prevederea prin care anulăm taxa de 2% care este aplicată companiilor din energie, pentru că, în mod normal, de la 1 ianuarie ar fi trebuit anulată această taxă. Nu mi se pare normal ca ea să rămână în continuare în vigoare numai pentru că PSD a atacat la CCR. Pentru a fi perfect realişti, în această lege sunt foarte multe prevederi care creează un impact asupra legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi, ca atare, este vitală adoptarea acestor prevederi sub formă de ordonanţă de urgenţă, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu ministrul Justiţiei", a menţionat premierul.