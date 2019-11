Prietena lui Dincă junior rupe tăcerea: Fiul lui Dincă trafica fete. Sora lui i le aducea până la graniţa cu Italia VIDEO

"V-am contactat să vă spun că am niște informații în care am descoperit că fiul adoptiv al lui Dincă, luat de la casa de copii din Galați, trafica fete. Trafica fete pentru că sora lui i le aducea până la granița cu Italia, pe urmă el mergea și le lua de acolo.

ROCCO - Cine este sora lui? Cum se numește?

Daniela…Daniela. Îmi spunea de sora lui și de fratele lui.

ROCCO - Fratele lui cum se numește?

- Daniel.

ROCCO - Ah, Daniel..Vorbim despre familia Dincă.

Da,da,da

ROCCO - Ok, perfect

În ce an v-ati cunoscut? 2013.

Au trecut 6 ani. In cei 6 ani, de cate ori v-ati intalnit?

La un moment dat…in 2014…in 2014 aaaa…deja..cum sa spun..venea sa ii dau mancare. Îi dadeam mancare si pleca. peste 2 saptamani iar cerea mancare…mancare si bani, mancare si bani. Ca familia lui nu ii da de mancare, ca aici e singur..si ..la un moment dat i-am spus ”ai o suma foarte mare de bani..tot imi spui ca o sa imi dai banii inapoi…nu socotesc banii de mancare, ci banii lichizi pe care ti i-am dat. el tot imi spunea ca ii trimite la Alex, in Romania.

ROCCO - Cine e Alex?

Alex spunea ca e fiul lui.

ROCCO - Ok.

După 2 ani imi cere intr-o vara, imi cere daca pot sa ii dau 3000 de euro si sa ii pun merinde ca el pleaca in Romania sa fure pe fiul lui de la maica-sa. I-am zis ”esti nebun? cum sa furi copilul de la maica-sa? trebuie sa faci ceva legal”.

Si mi-a zis ”Atunci ma duc sa fac ceva legal, daca pot sa fac”. I-am dat 3000 de euro si bun dus a fost, ca nu mi-a mai raspuns la telefon de la sfarsitul lui iulie pana in 4 septembrie.

ROCCO - Ce v-a spus despre restul de bani…mi-a spus ca are un tir de care nu stie nimeni. În 4 septembrie, dupa discutii, el se dadea drept BOUBATRAN VASILE si e din Iasi … dintr-un sat Targu Frumos. Mi-au spus de la politie ca nu exista numele asta. Si atunci am luat-o pe calea mea, cu cate informatii am prins, ca sa descoper ca de fapt…m-am intalnit cu un sofer de tir cu numele asta la Roma si m-a intrebat de ce il caut. Ca am ceva urgent de vorbit cu el. Mi-a spus sa imi vad de treburile mele. L-am cautat in aprilie…era un loc de tiruri…sa imi vad de treaba ca BOUBATRAN Vasile s-a intors din tara si nu stie de un fiu, ci ca stie ca si-a adus 4-5 nepoate. Si ca sta intr-un hotel la Roma si sa nu il deranjez, ca poate dau de avocatul lui si poate dau peste avocatul lui sa am grija.

Pe cealalta zi m-a sunat si m-a intrebat de ce l-am cautat. ”ai luat bani de la mine….” De atunci am inceput sa descopar care e problema. La un moment dat si-a dat seama ca il urmaresc si mi-a spus ”Cineva ma urmareste”.

I-am spus ”Care e problema ta daca te urmareste cineva?”. Si a zis ”uite, pentru banii pe care mi i-ai dat eu iti aduc o masina”. Am zis ca ok . Mi-a spus ca nu are bani sa imi dea, dar are o masina de la un verisor de-al lui parca a zis…ca i-a povestit care e situatia si mi-a zis ca imi da masina ca sa ti-o dau in schimb. I-am spus ”tu adu-mi masina si apoi merg la verisorul ala al tau, verific toate actele si apoi trec masina pe numele meu”. Ok. Timp de o saptamana el a stat si cred ca a meditat la ideea ce i-am spus..tot am insistat in saptamana aia unde e masina, ca o aduce acum..a adus un BMW ultimul sau penultimul tip.

ROCCO - ÎN CE AN S-A INTAMPLAT?



În anul…2014 sau 2015..nu imi amintesc. dar daca iau actele…am sa ma uit exact. Dup-aia mi-a adus o masina si a parcat-o…nu a parcat-o la luminile becului, la poarta, unde erau si camere…a parcat-o unde era intuneric. Si atunci mie mi-a picat ideea si i-am zis ”Tu esti sigur ca masina o pot trece pe numele meu?”…”Da”. I-am zis ”te mai intreb o data si spune-mi, ca e mai bine sa imi spui adevarul, ca te pot intelege…si se termina cu bine.”. ”Da”.

Mi-a zis ca nu poate sa lase masina aici pana maine, cand vine sa o treaca pe numele meu. Seara a plecat, vorbind cu el…i-am luat numarul de inmatriculare… in cap..l-am retinut si am cautat…era numarul de la un Ford … din Genova. Pe numele de Mura Marco. Furat.

Nu a mai venit..a venit dupa, a doua zi, mi-a zis ca nu a putut sa vina. L-am invitat in casa sa stam de vorba. Mie nu mi-a fost frica de el deloc. A venit in casa si mi-a spus ”nu am putut sa vin si nu mi-a dat varul meu actele”. Atunci i-am pus hartia de la ACI pe masa. Fiind si fiul meu in casa…a iesit si a tipat ”de ce te-ai dus sa cauti masina?” ”De ce ti-e frica?” … ”Stii ca mie mi se poate pune pistolul la cap, sa ma impuste?” ”Cine?”

”Zice de unde e masina”…Nu situ de unde e BMW-ul, dar numarul e din Genova.. Hai sa spui adevarul. Si a spus…”Eu sunt la Roma, am o sora si un frate care au afacerile lor…” El atunci nu mi-a spus de alte lucruri…ci doar ca il pun sa fure masini de lux. Si avem un parc mare de masini de lux. unde? nu pot sa spun unde. ok, nu-i nicio problema. L-am urmarit si l-am gasit unde se ducea, la Roma. Si…atunci noi i-am spus…Locul tau e acolo, la Roma si…aveti din astea de tiruri. Si atunci el s-a speriat..si m-a intrebat de ce l-am urmarit.

De acolo a inceput sa spuna incet incet adevarul. Spune-mi ce ai facut cu banii, ca tot mi-ai cerut bani imprumut…spune ce ai facut ca noi te iertam. Avand fiul meu…nu stiu ce avea…Constitutia Italiei si carti pentru lege..el s-a speriat si atunci a spus - am fost si am adus fete din Romania, dar jura ca nu spui la nimeni, ca sora-mea le duce de acolo.

ROCCO - El ti-a spus de familia Dinca inainte sa se descopere cazul Caracal sau dupa ?

Nuuuu, inainte mi-a povestit, dar nu spunea de Dinca.

Banii nu am avut de unde sa ii recuperez..mi-a zis clar ca il pun in fiecare an..”sora-mea e aia mai rea si ma pune in fiecare an…Am norma pana la 200.000 de euro pe an”. ”Ce norma ai tu pe an?” ”Pai fiecare, suntem 4, fiecare avem norma sa furam, sa strangem banii de la fete, sa duc fete”. Ii spuneau ce sa faca…el trebuia sa produca de 200.000 de euro pe an.

ROCCO: ti-a mai vorbit de familia Dinca?

M-a chemat in decembrie ca il cauta politia si daca pot sa ii spun unde pot sa ii las mancare, sa mearga sa si-o ia, ca trebuie sa stea ascuns. Atunci i-am zis ”sa te prinda politia pentru tot ce ai facut, ca-ti meriti soarta. Prin martie m-a mai chemat, prin iunie…in septembrie m-a chemat de doua ori…anul trecut i-am spus ca il ajut sa fie un om civilizat…sa iasa din situatie si mi-a spus ca ”da, da”..merg cu tine, spui adevarul legii si e mai bine sa iesi la suprafata..sa spui lucrurile cum stau decat sa stai in cercul asta. El a tot promis anul trecut..acum i-am spus sa nu ma mai caute, ca nu vreau sa il mai aud, ca merg sa il denunt daca ma mai cauta.

M-a cautat in octombrie si mi-a zis - cum ma poti ajuta ca sunt complice cu sora-mea. zic- ce complice? tu nu te uiti la televizor? Ca a disparut o fata, Alexandra…mai este una, dar de aia nu-mi fac mari probleme. O fata Alexandra a disparut si eu sunt complice, ca eu m-am dus si am luat-o de la sor-mea.

De unde a luat fetele? el spunea ca de la granita. Nu stiu sora lui cu ce le aducea, ca nu am intrebat. El mergea acolo. Nu stiu unde le ducea. Le aducea in Italia si …nu stiu pe unde…foarte mult la Roma. Fetele frumoase le ducea la Roma. Fetele frumoase, fetele minore erau la Roma.

Cand a fost ultima data cand l-ai auzit? in 4 octombrie. Anul asta? Da, anul asta. si de atunci nu mai stiu nimic.

El prima data a zis ca il cheama BOUBATRAN Vasile. cand i-am spus ca l-am cautat si nu exista, atunci l-a scuturat fiu-meu mai tare si mi-a zis ca imi aduce actele. A adus alte acte, romanesti, cu numele de TOTOLICIU NICOLAE. le-a luat fiu-meu si i-a zis ca sunt false..si el atunci s-a speriat. - Avea permis de conducere si carte de identitate romanesti. Tu permis …ai facut vreodata scoala de soferi? nu, in viata mea. Cine te-a invatat sa conduci tirul? fratele meu.

ROCCO - Ai fost amenintata de cineva?

Da, am fost amenintata de o persoana cu numar de Anglia, mi se pare mie, cred ca e numar de Anglia.

Mi-a zis ca daca dau informatiile…stie unde sunt si o sa vina sa imi ia gatul.

ROCCO - Te simti in pericol acum?

Ma simt in pericol, ma simt in pericol pe de-o parte..pe de alta parte, nu am facut rau la nimeni.