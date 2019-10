Prima decizie luată de Ion Ţiriac, după ce a blocat construcţia căii ferate Otopeni-Gara de Nord. Ce a făcut miliardarul, luni

După ce patinoarul din Otopeni a fost închis câteva luni, ca reacție de nemulțumire a lui Ion Ţiriac cu privire la faptul că viitoarea cale ferată urma să treacă în apropierea patinoarului, acesta fost redeschis luni. Totodată, a fost redeschisă şi sala de gimnastica si educatie fizica GymNadia.

Au fost reluate atât cursurile de iniţiere în patinaj, de luni pana vineri in intervalul orar 13:00-15:00, cat si antrenamentele echipelor de hochei susţinute de Fundaţia Ţiriac cu sprijinul sponsorilor Telekom, Allianz-Tiriac, Dedeman, Skoda si Simona Halep. De asemenea, va fi integrat si programul dedicat publicului larg in cadrul activitatilor de agrement, conform urmatorului orar: sambata si duminica intre 11.00-12.40 si 18.00-19.40. Tot începând de sâmbătă şi duminica între 09:45 şi 10:45 la Patinoarul Ţiriac-Telekom Arena vor fi programate şi orele de abonamente şi lectii private.

Odata cu redeschiderea patinoarului, gradinitele si scolile din Bucuresti si din localitatile limitrofe au posibilitatea sa înscrie grupe de prescolari si elevi din clasele 0-4 la cursurile gratuite de initiere in patinaj. Acestea se desfasoara atat in vacante, cat si pe parcursul anului scolar. Cererile de inscriere, cat si alte detalii relevante pot fi trimise la adresa [email protected]

Începand cu data curenta va fi reluata si activitatea salii de gimnastica si educatie fizica GymNadia, proiect al Fundatiilor Tiriac si Nadia Comaneci. Astfel, in zilele de luni, miercuri si vineri intre orele 10:00 si 12:00 se vor desfasura cursurile gratuite de initiere in gimnastica, iar cele contra cost vor avea loc in zilele de marti si miercuri in intervalul orar 17:00 – 19:00.

Construcția căii ferate, dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, a fost blocată de către miliardarul Ion Țiriac, după un demers făcut în instanță, alături de alți investitori, toți fiind nemulțumiți de faptul că actualul proiect le afectează investițiile din zonă.

Astfel, Curtea de Apel București a decis pe 11 octombrie stoparea imediată a lucrărilor.