Primele imagini cu Cătălin Botezatu, pe patul de spital după de a fost operat de cancer la colon

Cătălin Botezatu ( 52 de ani) a trecut pe lângă moarte. Creatorul de modă se plângea de dureri foarte mari la nivelul abdomenului chiar şi după operaţia de apendicită pe care a suferit-o în această vară, scrie click.ro. Atunci, medicii i-au spus că de apendice sunt prinşi nişte săculeţi suspecţi care trebuie îndepărtaţi chirurgical pentru a nu se transforma în altceva. Ulterior, designerul a încercat să-şi vadă de proictele sale în modă şi a plecat la un târg la Atlanta, neglijând problemele de sănătate. Recent, a ajuns la o clinică din Istanbul pentru că abia mai putea să suporte durerile acute pe care le avea.

"Sufeream foarte tare din punct de vedere fizic, deşi pozele de la mine de pe Instagram arătau altceva. Nu am trecut niciodată prin astfel de dureri. Tot ce vreau este să fiu sănătos şi să mă fac bine. E foarte greu când moartea îţi bate la uşă. Am trecut pe lângă moarte. Am oprit practic cancerul. (...) M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente în salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: «Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?!»", a povestit Cătălin Botezatu, aproape cu lacrimi în ochi, de pe patul de spital din Turcia.