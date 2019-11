Primul candidat hotărât să îl spulbere pe Donald Trump în alegerile primare democrate

Michael Bloomberg candidează în alegerile primare democrate pentru a-l ”bate” pe Trump: ”Oficial înregistrat în Arkansas pentru a fi pe buletinul de vot în alegerile primare democrate”, a anunţat marţi pe Twitter miliardarul în vârstă de 77 de ani. ”Trebuie să-l batem pe Trump. Ne-a înşelat în fiecare etapă”, a adăugat el.



Intrarea sa în cursa la învestitura democrată în vederea alegerilor prezidenţiale bulversează alegerile primare democrate, ameninţându-i pe candidaţii moderaţi, în primul rând pe fostul vicepreşedinte Joe Biden, favorit dar care pierde teren.



Fondator al agenţiei de ştiri financiare care-i poartă numele şi primar al New Yorkului din 2002 în 2013, Michael Bloomberg este unul dintre cei mai bogaţi zece oameni din lume, cu o avere estimată la peste 50 de miliarde de dolari potrivit revistei Forbes.



El şi-a depus vineri candidatura în alegerile primare din Alabama, unul dintre statele în care se depun primele liste de candidaţi, însă nu a făcut-o personal.



De această dată, ”Mike a vrut să se ducă să se înegistreze el însuşi”, a declarat pentru The New York Times (NYT) purtătorul său de cuvânt Jason Schechter.



”În cazul în care candidează, el se va duce în state în care democraţii nu se duc niciodată în campania din alegerile primare. Începem astăzi cu Arkansas”, a spsu el.



Alabama şi Arkansas îşi organizează alegerile primare în cadrul ”Super Tuesday”, la 3 martie, o zi potenţial decisivă în cursă, în care aproximativ 15 state votează simultan.



Preşedintele republican Donald Trump a reacţionat vineri cu dispreţ faţă de anunţul unei posibile candidaturi a lui Michael Bloomberg, un septuagenar şi miliardar, ca el.”Micul Michael va eşua”, a dat el asigurări, referindu-se la talia fostului primar, înalt de aproximativ 1,70 metri, affirmând însă că i-ar plăcea să-l înfrunte la urne.



”Cred că-i va dăuna lui Biden”, care ocupă acelaşi culoar moderat, adăuga Trump. Joe Biden, în vârstă de 75 de ani, s-a arătat încrezător, urându-i ”bun venit” lui Michael Bloomberg şi rezentându-se drept cel mai bun candidat împotriva lui Trump.