Primul oraş care interzice total vânzarea ţigărilor electronice

Oficialităţile au votat marţi interzicerea comercializării ţigărilor electronice în magazine şi a livrărilor acestora la adrese din oraş de către magazinele online. Oraşul californian este sediul companiei JUUL Labs, cel mai popular producător de ţigări electronice din SUA. Potrivit companiei, această măsură îi va împinge pe fumători înapoi spre ţigările clasice şi va duce la crearea "unei pieţe negre înfloritoare".



Primarul din San Francisco, London Breed, are la dispoziţie 10 zile pentru a semna proiectul şi a dat asigurări că îl va parafa. Legea va intra în vigoare la 7 luni după data semnării, însă au apărut informaţii, potrivit cărora firmele ar putea ataca legea în justiţie, potrivit Agerpres.



Activiştii anti-vaping susţin că firmele vizează în mod intenţionat persoanele tinere, oferindu-le produse cu arome. Criticii susţin că este nevoie, nu doar de un studiu mai ştiinţific asupra impactului ţigărilor electronice asupra sănătăţii, ci şi că utilizarea lor i-ar putea încuraja pe tineri să treacă la ţigările tradiţionale.



La începutul acestui an, Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA), organismul care reglementează acest domeniu, a dat publicităţii un ghid care impune companiilor care produc ţigări electronice ca până în 2021 să îşi evalueze produsele. Un termen limită a fost stabilit iniţial pentru august 2018, însă FDA a declarat ulterior că este nevoie de mai mult timp pentru această evaluare, potrivit Agerpres.



Potrivit Centrelor pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din SUA (CDC), numărul adolescenţilor americani care au recunoscut că utilizează produse cu nicotină a crescut cu circa 36% anul trecut, un fapt atribuit unei creşteri a utilizării ţigărilor electronice. Sub auspiciile legii federale, vârsta minimă pentru a cumpăra produse din tutun este de 18 ani, însă în California şi în alte state, aceasta a fost stabilită la 21 de ani.