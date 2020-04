Prinţul Charles, primele imagini după ce s-a vindecat de COVID-19. Mesajul transmis de acesta VIDEO

Prințul Charles a înregistrat şi distribuit miercuri pe reţelele de socializare un mesaj din Clarence House, în care a vorbit despre propria sa experiență în bătălia cu coronavirusul.

"De curând am trecut prin procesul contactării acestui coronavirus - din fericire cu simptome relativ uşoare. Acum mă aflu de partea cealaltă a bolii. Cu toţii învăţăm că aceasta este o experienţă ciudată, frustrantă şi care ne stresează când vedem că nu mai este posibilă prezenţa familiei şi a prietenilor, pentru a duce o viaţă normală.

În aceste vremuri fără precedent şi pline de anxietate, eu şi soţia mea ne gândim în special la cei care au pierdut persoane dragi în circumstanţe atât de anormale şi dificile, dar şi la cei îmbolnăviţi, izolaţi şi singuri", a spus Prinţul Charles, moştenitorul tronului Marii Britanii.

Citeşte şi COVID-19. Bilanţ negru, Marea Britanie a înregistrat în premieră peste 500 de morţi într-o zi, Iran a depăşit pargul de 3.000

Săptămâna trecută, Prinţul Charles a fost diagnosticat cu COVID-19. Deşi Camilla, soţia Prinţului de Wales, în vârstă de 72 de ani, nu a fost infectată cu coronavirusul, amândoi au decis să se autoizoleze.

NEW: Video message from Prince Charles - who is just out of his #coronavirus isolation. He recorded it at Birkhall on the Balmoral estate in Scotland for @age_uk - which is trying to raise £10million to help the elderly during this #CoronavirusPandemicpic.twitter.com/sgFEa9pxuT