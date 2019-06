Probleme pentru clienţii Banca Transilvania. N-au mai putut folosi cardul pentru câteva ore

Chiar cu o zi înainte de weekendul prelungit, când are loc şi sărbătoarea Rusaliilor, românii nu şi-au putut folosi cardurile de la una dintre cele mai mari bănci din România. Unii clienţi au raportat probleme la plata cu cardul. Printre clienţii care au întâmpinat dificultăţi din această cauză se numără şi Adrian Teleşpan, fost concurent la un celebru show TV filmat în Asia.

"Am mers la un supermarket de unde am achiziţionat lucrurile de care aveam nevoie şi nu le-am putut achita pentru că POS-ul spunea că nu am un cont care să existe. Apoi a apărut un angajat al supermarketului care a spus că e o problemă cu cardurile de la Banca Transilvania. Am mers la bancă şi ni s-a explicat că e o problemă de server. În momentul în care am ajuns la bancomat erau mai mulţi clienţi ai Băncii Transilvania şi o doamnă mi-a spus să nu încerc să scot bani din cont că ea a dat retragere, i-au fost luaţi banii din cont şi nu i-a primit", a povestit Adrian Teleşpan.

Banca Transilvania a trimis o poziţie oficială în legătură cu intermitenţele în funcţionarea cardurilor.

"La BT au fost anumite intermitenţe vineri în ceea ce priveşte cardurile, aşa cum am anunţat oficial. Ne pare rău pentru disconfortul generat. Am fost şi suntem pe baricade în sediile noastre, prin Call Center, Facebook şi Sediul Central. Acolo unde este cazul, oferim clienţilor asistenţă în mod direct, aşa încât aceştia sunt rugaţi să ne contacteze la numărul de telefon 0264 30 80 28", au transmis reprezentanţii BT pentru „Adevărul".