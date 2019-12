Procurorul general despre dosarul caselor lui Iohannis: "Nu am nicio noutate"

Luna trecută, BogdanLicu declara că în acest dosar se fac în continuare cercetări. "Nu am nicio noutate care să poată fi comunicată în acest caz. Nu am spus niciodată așa ceva. Eu nu am discutat despre așa ceva", a spus Licu, la sediul CSM.

Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri depuse de Lumea Justiţiei împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucşă, şi a soţilor Carmen şi Klaus Iohannis.

Soția președintelui, Carmen Iohannis a fost audiată în secret la începutul lunii februarie 2019 la Parchetul General în dosarul privind imobilele familiei.

"Doamna Dăncilă este prost informată. Nu știu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case, între timp, pentru că una a fost eliminată. Aceasta chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceștia în campania electorală. Vă dați seama câtă investivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieșit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a afirmat Iohannis în campania electorală pentru alegerile prezidentiale.

Cât despre cumpărarea lor, președintele a declarat că totul s-a desfășurat într-un mod legal, astfel că nu își reproșează nimic. De asemenea, a precizat că ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile. "Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă doamna Dăncilă a zis că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a complet Klaus Iohannis.