Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO LUNARĂ. Când vin primele ninsori în România

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net PROGNOZA METEO OCTOMBRIE - NOIEMBRIE. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizatede către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 1993-2016. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs. Documente atasate: Prognoza meteo pe 4 luni PROGNOZA METEO Săptămâna 14.10.2019 – 21.10.2019 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări. PROGNOZA METEO Săptămâna 21.10.2019 – 28.10.2019 Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va fi ușor deficitar la nivelul întregii țări. PROGNOZA METEO Săptămâna 28.10.2019 – 04.11.2019 Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. PROGNOZA METEO Săptămâna 04.11.2019 – 11.11.2019 Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval. Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile vestice și sud-vestice și apropiate de cele normale pentru acest interval în restul țării. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay