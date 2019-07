PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Scăpăm de caniculă, dar luna lui Cuptor ne pregăteşte alte surprize

Luni, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporar accentuate. În special în cursul zilei, în jumătatea de est a țării și local în rest vor fi intensificări ale vântului, vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20...25 l/mp și pe arii restrânse 40...50 l/mp. Temperaturile maxime, în scădere față de intervalul precedent, se vor situa între 22 de grade in estul Transilvaniei și 32 de grade in sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, mai scăzute în depresiuni.

şi la Bucureşti, luni, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporar accentuate mai ales în cursul zilei, când vor fi perioade cu descărcări electrice, averse torențiale, intensificări ale vântului și posibil, grindină. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marţi, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei date în sudul și sud-estul țării și răcoroasă în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 29...30 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 17 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în timpul zilei. Se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii relativ extinse în sud-est, precum și la deal și munte și pe arii mai restrânse în rest. Pe spații mici vor fi cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină.

La Bucureşti, marţi, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate ziua, când se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.

Miercuri, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei în sud și răcoroasă în restul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după orele amiezii în zonele montane, precum și în regiunile sud-vestice și sudice, iar noaptea în jumătatea de sud-est a țării, unde vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Local în sud-est și la munte, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 9 și 18 grade.

Şi la Bucureşti, miercuri, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiază și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 14...15 grade.