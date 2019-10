Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO. Temperaturi de vară în mijlocul toamnei, cum va evolua vremea toată săptămâna

PROGNOZA METEO. Vremea va fi mult mai caldă față de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar în primele ore ale intervalului și din nou pe parcursul nopții, îndeosebi în zona preorășenească va fi ceață sau nebulozitate stratiformă PROGNOZA METEO LA NOAPTE ÎN ŢARĂ



În Moldova, Dobrogea și Muntenia, mai ales în a doua parte a nopții va fi ceață sau nebulozitate joasă și condiții de burniță. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult senin și doar izolat pe văi și în depresiuni, spre dimineață va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 16 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, până în jurul valorii de 2 grade.



LA BUCUREŞTI

Cerul va fi mai mult senin, iar spre dimineață se va forma ceață sau vor fi nori joși. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 8...10 grade. PROGNOZA METEO LUNI ÎN ŢARĂ



Vremea va fi deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie în aproape toată țara. Cerul va fi mai mult senin, dar mai ales dimineața și noaptea, local în zonele joase din Moldova, Muntenia și Dobrogea și izolat în rest va fi ceață sau nebulozitate stratiformă, posibil asociată pe spații mici cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 18 și 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul teritoriului, iar cele minime se vor situa între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în Dealurile de Vest.



LA BUCUREŞTI

Vremea va fi mult mai caldă față de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar în primele ore ale intervalului și din nou pe parcursul nopții, îndeosebi în zona preorășenească va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. PROGNOZA METEO MARTI ÎN ŢARĂ

Vremea se va menține în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată, după-amiaza. Cerul va fi mai mult senin, însă la începutul și spre sfârșitul intervalului, în zonele joase de relief în special din estul și sud-estul țării, va fi nebulozitate joasă sau ceață, izolat și trecător asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, iar cele minime între 5 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.



LA BUCUREŞTI

Vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă, după-amiaza. Cerul va fi mai mult senin, dar la începutul și spre sfârșitul intervalului va fi nebulozitate joasă sau ceață, cu precădere în zona periferică. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....11 grade. PROGNOZA METEO MIERCURI ÎN ŢARĂ

Vremea va fi în continuare în general frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin și mai ales dimineața și noaptea, în zonele joase de relief din est și sud-est, va fi nebulozitate joasă sau ceață izolat asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 5 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. La începutul și spre sfârșitul intervalului, pe suprafețe mici, va fi ceață și în sudul și centrul teritoriului.



LA BUCUREŞTI

Vremea va fi în continuare în general frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, doar dimineața și noaptea va fi ceață sau nebulozitate joasă, cu o probabilitate mai mare în zona periferică. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 25 de grade, iar cea minimă va fi de 8....11 grade. PROGNOZA METEO JOI ÎN ŢARĂ

Vremea în general frumoasă și deosebit de caldă va persista. În est și sud-est, mai ales în prima parte a zilei și noaptea va fi nebulozitate joasă sau ceață, izolat asociață cu burniță. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin și doar pe arii restrânse în orele dimineților se va semnala ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 5 și 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.



LA BUCUREŞTI

Vremea în general frumoasă și deosebit de caldă va persista. Cerul va fi mai mult senin, iar în orele dimineților vor fi condiții pentru ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 8....11 grade. PROGNOZA METEO TENDINŢA evolutiei vremii de VINERI pana DUMINICA ÎN ŢARĂ

Valorile termice vor fi, în general, cu mult mai ridicate decât în mod caracteristic acestei perioade, deși vor marca o scădere ușoară în a doua parte a intervalului în jumătatea de nord a țării. În zonele joase din est și sud-est va mai fi ceață izolat asociată cu burniță.



LA BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod caracteristic acestei perioade. loading...

