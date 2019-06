PROGNOZA METEO. Vreme caniculară în weekend, de luni se întorc furtunile violente

PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va fi călduroasă, izolat caniculară îndeosebi în regiunile vestice. Disconfortul termic va fi accentuat, cu precădere în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade in sudul litoralului și 35 de grade, in zonele de campie din nord-vest iar cele minime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local la deal, la munte, în est, în sud și pe suprafețe mici în restul teritoriului. Aversele vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor fi izolat însemnate și vor fi condiții de grindină.

BUCUREŞTI Vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) putând atinge și depăși ușor pragul critic de 80. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare spre seară când probabilitatea pentru averse, posibil torențiale, descărcări electrice și rafale de vant va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.

PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea se va menține călduroasă, dar și în general instabilă, în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, îndeosebi în zonele de câmpie unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de gared in estul Transilvaniei și 34 de grade in nord-vest dat si in est, sud-est, iar cele minime în general între 13 și 23 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după-amiaza și seara, în zonele de deal și de munte și local în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, izolat se vor acumula cantități importante de apă și vor fi condiții de grindină.

BUCUREŞTI Vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse, posibil torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

PROGNOZA METEO LUNI În regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de intervalul anterior. Vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi importante. În restul teritoriului vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe suprafețe mici.Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade in nordul Moldovei și 34 de grade in sud-est, iar cele minime, în general, între 13 și 23 de grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și la începutul nopții când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi în general instabilă, iar în mare parte din estul, centrul și sudul țării și călduroasă și cu disconfortul termic ridicat.Cerul va fi variabil și mai ales după-amiaza și seara vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii relativ extinse în regiunile vestice, nordice, centrale, la munte și local în restul teritoriului. Pe suprafețe mici se vor acumula cantități importante de apă și va cădea grindină.Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 33 de grade, iar cele minime, în general, între 12 și 22 de grade.

BUCUREŞTI Vremea călduroasă va persista, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

DE MIERCURI PANA JOI Vremea va fi călduroasă, dar și în general instabilă, în majoritatea regiunilor.