Program artistic cu iz comunist pentru un primar PSD. Elevă pusă să recite o odă pentru primarul din Teiuş VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Primarul PSD din Teiuş, Mirel Vasile Hălălai, a vrut să marcheze inagurarea podului dintre localitățile Căpud și Teiuș, peste râul Mureș, cu un program artistic desprins din obiceiurile de dinainte de 1989. O elevă a fost adusă să recite o poezie dedicată edilului. Poezia închinată primarului Mirel Vasile Hălălai a fost anunțată de prezentatoarea evenimentului. Poezia este intitulată „Străbunii noștri din Căpud” și a fost compusă de Alexandru Salcă, localnic al satului Căpud, sub numele de „Duhu”, potrivit imaginilor transmise de Alba24.ro. Redăm poezia citită de elevă integral:



„Străbunii noștri în Căpud



Treceau podul de la Teiuș



C-așa a fost lumea lăsată



Mai redusă câte-o dată



Și-au trecut primari mai mulți



Pod peste Mureș n-au făcut



Promisiuni toți au avut



Nimeni nu a venit



Ca să facă ce-au promis



Și-a venit ziua cea mare,



C-un primar ca Hălălaie



Un copil de ceferist



Tânăr, învățat, cinstit



Proiectul pod când l-a găsit



La București l-a și trimis



Podul s-a construit



Și satul a înflorit.



O școală modernizată,



Apă în Căpud băgată.



Domn’ Primar îți mulțumim!



Sănătate îți dorim!



Belșug și fericire,



Să ai parte de iubire!”



Din programul artistic nu puteau lipsi preoţii, care au ţinut un discurs specific.



„Iubiți credincioși și credincioase, mulțumim autorităților locale și județene, Guvernului României – cel ce a aprobat suma de bani pentru această minunată lucrare. Dar să dăm Cezarului ce este al Cezarului și să mulțumim întâi de toate domnului Primar care împreună cu echipa sa de consilieri a rânduit ca astăzi să vin aici în această zi pentru a binecuvânta și sfinți acest pod”.



Primarul din Teiuș, Mirel Vasile Hălălai, este fratele prefectului de Alba, Dănuț Hălălai, prezent și el la inaugurare. Amândoi sunt membri PSD. Prefectul împreună cu deputatul PSD Ioan Dârzu au dezvelit o plachetă la inaugurarea podului.

