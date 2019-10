Articol publicat in: Politica

Propunere-şoc. Ponta şi Dăncilă să demisioneze pentru ca PSD şi Pro România să fuzioneze

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă l-a criticat dur pe Victor Ponta, iar liderul Pro România a venit cu o propunere inedită pentru reunificarea stângii. Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat marți seară pentru STIRIPESURSE.RO că îi propune liderului PSD Viorica Dăncilă, care a avansat scenariul „unirii” PSD cu Pro România dar fără Victor Ponta, să-și dea demisia amândoi. „Perfect. Și ProRomania vrea fără Dăncilă. Propun sa demisionăm amândoi! Apreciez faptul că nu îi mai consideră pe colegii mei din Pro România nici trădători, nici securiști”, a declarat Victor Ponta. Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, anunţase că, în cazul în care vor exista senatori şi deputaţi ai PSD care vor merge să voteze Guvernul, aceştia "vor suporta sancţiunile". Ea adaugă că nu crede că vor exista "trădări", în condiţiile în care PSD a anunţat că nu va susţine Guvernul format de Ludovic Orban. "Este o decizie pe care am luat-o cu toţi colegii. Cine va încălca această decizie bineînţeles că va suporta sancţiunile necesare, dar eu nu cred că va fi un social-democrat adevărat care să facă acest lucru, trădarea nu este specifică partidului nostru, cei care au trădat au plecat din partid, cu trădătorul-şef Victor Ponta", a afirmat liderul PSD, marţi seară, într-o dezbatere electorală la postul B1 Tv. loading...

