Protest în faţa primăriei Buftea. Primarul liberal Gheorghe Pistol, acuzat de abuzuri

"Protestăm înpotriva abuzurilor primarului Pistol Gheorghe din orașul Buftea în legătură cu autorizarea și funcționarea unui hotel. Ne deranjează ziua, noaptea, nu există autorizații, nu există acordul vecinilor, nu există schimbarea destinației din imobil ”locuință unifamilială” în hotel clasificat ”trei stele”. Nu ne-a pus la dispoziție dacă are avize de funcționare de la ISU, de la Mediu. ISC-ul a făcut constatarea că este ilegal! Ne-a încălcat dreptul la viață, ne-a încălvat dreptul la proprietate pe o servitute de trecere a sorei mele, ne abuzează de doi ani de zile. Am făcut demersuri la toate instituțiile statului", spune o protestatară.

Proprietarul hotelului și una din victime

- Dânșii spun că i-ați bătut. Ce aveți de spus?

- Dânșii m-au bătut pe mine! Tot scandalul a durat 10 secunde pentru că unul din ei mi-a dat cu o piatră în cap, am căzut jos și m-au luat la picioare toți, că erau și frații și cumnatul dânsului. Deci 6 persoane au sărit pe mine!

- Din contră, el avea 2 recidiviști cu el și el mi-a dat cu cazmaua în cap! Efectiv el mi-a dat cu cazmaua-n cap, m-a lovit de peste două ori cu pumnul și cu cazmaua-n cap! Dacă mă prndea, mă omora, era o lovitură mortală! !

- Atât de violent sunt încât la ultimul apel la curtea de judecată. Am și hârtie la mine că la ultimul proces a sărit la bătaie la mine! Am și hârtie de la proces cum că a sătit la bătaie la mine în timpul ședinței!

- Câte zile de spitalizare?

- 14 zile! Eu am avut și piciorul rupt. uitați cum arată un escroc!

- Eu nu pot să-i jignesc!

- Gândiți-vă au 110 petiții făcute la toate forurile statului! Până acum sunt 11 procese din 30 și ceva pe care le-am câștigat! Niciodată nu s-a făcut gălăgie și pot să vă pun la dispoziție să vedeți cum face acest vecin al meu veritabil scandal când se îmbată! Uitați! Îmi arată fundul de pe balcon!

- În curtea mea fac ce vreau!

- Și eu în curtea mea fac ce vreau!

Primarul Gheorghe Pistol nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere în legătură cu acest scandal.