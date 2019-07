Proteste ale sindicaliştilor din Sănătate. Sorina Pintea: Putem negocia orice, dar în limitele legii

"Am citit şi eu şi am fost foarte surprinsă (de afirmaţiile sindicaliştilor - n.r.), dar cred că protestele acestea au un singur motiv: negocierea contractului colectiv de muncă, nu neapărat indicatorii de performanţă sau metodologii de concurs, pentru că aceste lucruri le-am discutat la fiecare întâlnire. Au fost cerute chiar de ei. (...) Am văzut că se făcea referire la indicatorii de performanţă care nu au apărut nicăieri. Doar am discutat, am spus că va fi o dezbatere publică, nu am spus că vom impune nişte lucruri. Referitor la contractul colectiv de muncă, există un blocaj din cauza numărului de zile de concediu suplimentar pe care sindicatele le-au solicitat. Noi am spus că putem negocia orice, dar în limitele legii", a precizat Pintea, la Parlament.

Sindicaliştii din sănătate anunţă PROTESTE de amploare

Ea a dat asigurări că, din punctul său de vedere, negocierile continuă, nu s-au blocat, dar trebuie "respectată legea".

"Până la urmă, fiecare are dreptul să facă şi proteste, are dreptul la opinie, dar pentru mine a fost o surpriză declaraţia sindicatelor. (...) Eu am convingerea că, după ce vom negocia, lucrurile se vor aplana. Până la urmă avem nevoie de acest contract colectiv de muncă dar în limitele legii. Sunt convinsă că vom ajunge la o înţelegere", a arătat Pintea, prezentă la conferinţa "Managementul multidisciplinar al infarctului cerebral. Impact economic şi social", eveniment organizat de Societatea de Neuroradiologie şi Radiologie Intervenţională.

Consiliul de Coordonare al Federaţiei "Solidaritatea Sanitară" a anunţat luni, printr-un comunicat de presă, că a decis demararea unui program de proteste. Potrivit sindicaliştilor, în forma în care a fost prezentată "public", evaluarea în funcţie de performanţă "riscă să fie instrument de reducere" a salariilor, aflat la bunul plac al managerilor spitalelor.

"Federaţia "Solidaritatea Sanitară" nu acceptă să se discute despre introducerea evaluării în funcţie de performanţă până nu sunt implementate solicitările noastre privind garantarea obiectivităţii evaluării şi nu sunt respectate toate condiţiile prezentate în anexă. Interpretarea pe care o dăm intenţiei Ministerului Sănătăţii are în vedere faptul că i-am înaintat deja o solicitare pe această temă în cadrul negocierilor contractului colectiv de muncă, obiectivitatea evaluării izbindu-se până acum doar de refuz. De asemenea, considerăm că la mijloc este şi o confuzie între evaluarea performanţei şi prevederi specifice legislaţiei muncii în materia normării (modalitatea de normare a muncii, cu referire la norma de timp şi norma de muncă), care oferă deja soluţii pentru posibilitatea de control şi reglare a problemelor indicate de oficiali. Utilizarea inechităţii ca argument pentru introducerea evaluării performanţei trebuie să vină la pachet cu soluţii la inechităţile create de legea salarizării, respectiv de modalitatea de aplicare a legii salarizării, acestea depăşind ca importanţă, din perspectiva impactului negativ asupra salariaţilor, problemele create de absenţa unei evaluări în funcţie de performanţă. Marea majoritate a propunerilor de reformă sunt făcute în dauna salariaţilor sau fără a se ţine cont de interesele/ posibilităţile lor", au susţinut sindicaliştii.