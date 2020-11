Proteste violente la Varşovia, împotriva restricţiilor din pandemie. Poliţia a folosit gaze lacrimogene

Maşini şi motociclete decorate cu drapele poloneze au participat la defilare, precum şi mulţimi de persoane care au ignorat avertismentele poliţiei, care le-a cerut să se disperseze din cauza riscurilor de contagiune. "Dumnezeu, onoare, patrie!", au scandat participanţii, dintre care o mare parte nu purtau mască. De asemenea, au fost aduse bannere cu mesajul "Civilizaţia noastră, regulile noastre".

Forţele de ordine au utilizat gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor violenţi. Mai mulţi agenţi de poliţie au fost răniţi în confruntările cu protestatarii, care au atacat cu petarde.

"Măsuri coercitive sunt luate pentru a restabili legea şi ordinea", a anunţat pe Twitter poliţia din Varşovia.

Evenimentul anual a devenit totuşi o sursă de tensiune între grupurile de extremă dreapta şi susţinătorii guvernului naţionalist al premierului Mateusz Morawiecki, de o parte, şi opoziţia liberală, de cealaltă parte.

Running street battles between police and marchers in Warsaw following the Polish independence day march with attracted over 150k people. cc J Dawkins pic.twitter.com/fa480z5TSt