Protestele violente din Portland se extind. Manifestanţii s-au bătut cu poliţia în Arizona, marşuri impresionante în Texas FOTO

În Oregon, grupul activist „Zidul Mamelor" a ieșit în stradă pentru a le cere agenților federali să părăsească orașul Portland, după un weekend plin de confruntări. Mai multe incendii au fost declanşate pe străzi, în timp ce aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în parcurile de vizavi de curtea federală, unde agenții protejau clădirea. Poliţia a ripostat cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene, după ce mulțimea a atacat forţele de ordine cu sticle și artificii.

În Tempe (Arizona), manifestația a început în mod pașnic în jurul orei 17:00, în timp ce aproximativ 200 de persoane s-au adunat în Parcul Tempe Beach pentru a-şi arăta sprijinul pentru mișcarea Black Lives Matter. Apoi, protestatarii au început să mărşăluiască și, în cele din urmă, au blocat traficul pe Scottsdale Road, determinând poliția din Tempe să declare adunarea ilegală. După ce mulțimea a ignorat ordinele de a se dispersa, poliția a făcut uz de gaze lacrimogene, iar protestatarii au răspuns lansând în direcţia forţelor de ordine diverse obiecte contondente.

Și în Austin (Texas), unde câmbătă un protestatar a fost împușcat, sute de persoane au pichetat sediul poliției, cerând să se facă dreptate.

BREAKING: young woman is arrested. She yells “I can’t breath” while a federal officer kneels on her back as she resists arrest



They continue to command her to stop resisting arrest. She is bleeding from the head pic.twitter.com/omnPKSlUTM