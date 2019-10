Articol publicat in: Politica

PSD anunţă apocalipsa bugetară: se taie VOUCHERE DE VACANŢĂ, nu se măresc pensiile şi salariile şi apar taxe şi impozite noi

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține că promisiunea președintelui Klaus Iohannis că nu vor fi tăiate pensii și salarii este ”o păcăleală”. Fifor consideră că liberalii nu vor tăia direct salariile ci vor bloca anumite prevederi din lege pentru ca bugetarii să încaseze mai puțini bani. ”Vă arăt azi cum vrea Iohannis să vă prostească atunci când se jură că pensiile și salariile nu vor fi tăiate. E o mare păcăleală! Pentru a reduce veniturile nu trebuie neapărat să le tai, cum a făcut Băsescu. Poți să le impozitezi, poți anula praguri minime garantate, poți desființa beneficii salariale sau poți crește taxe și tarife la utilități. Rezultatul este același: mai puțini bani în buzunarele românilor! Vă prezint aici măsurile anunțate oficial de PNL, care duc exact la acest rezultat. NICIUNA DINTRE ELE NU A FOST DEZMINȚITĂ DE IOHANNIS! Trageți singuri concluzia! E o listă lungă, dar merită citită!

• Trimiterea în șomaj a 400.000 de bugetari;

• Impozit progresiv pe salarii, peste nivelul actual de 10%;

• Anularea creșterii punctului de pensie de anul viitor (de la 1.265 la 1.775 lei);

• Anularea creșterilor de salarii prevăzute în Legea salarizării pentru următorii ani;

• Anularea creșterii anticipate a salariilor din Învățământ prevăzută pentru anul viitor;

• Anularea voucherelor de vacanță;

• Desființarea unor bonusuri și sporuri acordate bugetarilor;

• Desființarea salariului minim garantat;

• Desființarea salariului minim garantat de 500 euro net din construcții;

• Impozitarea salariilor IT-iștilor și a celor din cercetare-dezvoltare;

• Suspendarea tuturor programelor de subvenții de la buget și a ajutoarelor sociale (deci și subvențiile pentru salariile tinerilor absolvenți, pentru angajații din construcții sau ajutoarele pentru pensionarii și familiile cu venituri mici sau pentru bolnavii de cancer sau cu alte boli grave pentru care se acordă sprijin de la stat);

• Anularea plafoanelor prin care s-a oprit creșterea tarifelor la energie electrică și gaze naturale pentru populație! Așa cum v-am mai spus: Pregăti-vă!Winter is coming! Puteți opri toate astea cu votul vostru din noiembrie!”, scrie Mihai Fifor. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay