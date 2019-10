Articol publicat in: Politica

PSD, atac dur la adresa lui Iohannis: "România pierde 4,4 miliarde de dolari"

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Mihai Fifor a postat pe Facebook atenţionarea către Klaus Iohannis şi PNL legat de procesul cu Gabriel Resources. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susţine că România ar putea pierde 4,4 miliarde de dolari, adică 2% din PIB, pentru că nu există ministru la Ministerul Mediului care ar putea semna mandatul martorilor în procesul Gabriel Resources vs. România, audierile urmând a avea loc în perioada 2-13 decembrie. "Criza se agravează, pentru că, după ce a dat jos un guvern funcţional, Iohannis se dovedeşte incapabil să pună ceva în loc", susţine Mihai Fifor. ”4,4 miliarde de dolari, adică 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde România pentru că Iohannis încalcă Constituţia şi nu numeşte miniştri interimari la Energie, Mediu şi Relaţia cu Parlamentul. Iar criza se agravează, pentru că, după ce a dat jos un guvern funcţional, se dovedeşte incapabil să pună ceva în loc”, a scris, duminică, pe Facebook, secretarul general al PSD. Acesta susţine că se apropie cu paşi repezi perioada 2-13 decembrie când vor avea loc audieri în procesul Gabriel Resources vs. România, în cazul exploatării de la Roşia Montană. ”Ţara noastră nu se va putea apăra, pentru că la Ministerul Mediului nu e ministru să semneze mandatul martorilor în favoarea României! Va plăti Iohannis despăgubirile de 4,4 miliarde de dolari cerute în proces? Evident că nu! Le vom plăti noi, ceilalţi, din taxele şi impozitele pe care le plătim! Va răspunde Iohannis în faţa legii pentru acest prejudiciu uriaş? Evident că nu, pentru că el e deasupra legii!”, susţine Mihai Fifor. loading...

