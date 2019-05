Psiholog Monica Bolocan: Copil supradotat sau doar foarte inteligent?

Fiecare parinte spera, undeva in adancul sufletului, ca are un copil mult mai capabil decat majoritatea celor de varsta lui. Poate chiar supradotat, sau macar cu un talent special. Un lucru este cert: fiecare copil este unic in felul lui si trebuie apreciat pentru aceasta. Totusi, ce este un copil supradotat? Specialistii au pareri diferite in privinta definitiei. Unii dintre acestia considera ca a fi supradotat presupune cel putin o performanta speciala intr-un anumit domeniu, altii ca ca este nevoie de o supraperformanta in toate. Multi considera ca supradotarea nu se raporteaza doar la performantele in aria intelectuala sau academica, ci si in cea sportiva sau artistica (desi de multe ori ne referim la acestea din urma folosind termenul de talent). Cu toate acestea, cand spunem supradotat, ne gandim in primul rand la performanta intelectuala (sau cognitiva). De altfel, definitia oferita de DEX este "supradotat – cu calitati intelectuale iesite din comun". In continuare, ma voi referi la aceasta categorie de copii si nu la cei care au un talent special – artistic, sportiv sau de alta natura decat intelectuala.