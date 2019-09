Radu Banciu, amendat de CNCD. Şocant: ce a putut să spună despre fostul lider WTA

Radu Banciu a comparat-o pe legendara jucatoare de tenis americana, in emisiunea pe care o realizeaza la B1 TV, cu "maimutele de la gradina zoologica".

Radu Banciu, derapaje îngrozitoare după meciul Simona Halep - Serena Williams. Discurs SCANDALOS în direct la TV

Potrivit unui comunicat al CNCD, remarca este discriminatorie si incalca dreptul la demnitate, iar cel in cauza a fost amendat cu 8.000 de lei.

"Afirmatia "Serena Williams arata cum sunt maimutele de la gradina zoologica cu fundul ala rosu. Daca peste fundul ala pui niste nadragi, arata exact cum arata pe teren Serena Williams", facuta de Banciu Radu reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate conform 2, alin. 1, si art 15. din O.G. 137/2000, republicata. Colegiul director arata ca sclavia persoanelor de culoare a fost bazata, printre altele, pe comparatia lor cu maimutele. In consecinta, astfel de afirmatii exprima o forma de rasism extrem. Gravitatea faptei rezulta din statutul de jurnalist al autorului declaratiei, continutul rasist al afirmatiei, respectiv din faptul ca jurnalistul in cauza a recidivat in privinta mesajelor discriminatorii. Avand in vedere circumstantele faptei, anterior mentionate, Colegiul director a aplicat amenda contraventionala in valoare de 8.000 lei", a transmis CNCD.

Hotararea de sanctionare a lui Radu Banciu a fost luata cu unanimitate de voturi.