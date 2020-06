Raed Arafat, anunţ important despre călătoriile în străinătate ale românilor. Nu toţi vor fi supuşi izolării

Raed Arafat a vorbit și despre intenția Avocatului Poporului de a căuta "tortura din spitale", după ce mai multe spitale COVID au primit adresă de la Avocatul Poporului că sunt monitorizate în cadrul procedurilor anti-tortură și că trebuie să afișeze informația la vedere, dar să și facă publice mai multe date.

"Care e pericolul acestui document? Legatura cu cuvantul tortura inseamna ca un spital a fost considerat ca un centru de detentie, ca medicul este potential tortionar sub monitorizare ca ar putea sa faca asa ceva. Asta s-a inteles de colegii nostri si trebuie clarificat. Trebuie sa clarifice (Avocatul Poporului). Daca nu se revine pe teama asta, medicii nu vor mai da decizii si vor chema Avocatul Poporului sa ia decizii in locul lor. Chiar o sa intreb colegii din alte tari unde s-a mai procedat asa, sunt curios daca s-a intamplat in Italia unde medici au avut de ales pe cine lasa sa moara si cine traieste ca au fost si astfel de momente, va spun sigur", a declarat Raed Arafat.

Adjunctul Avocatului Poporului a intervenit telefonic în emisiune şi a spus că termenii folosiți sunt prevăzuți în legislație, dar că nu se referă la altceva decât la drepturile pacienților și nu la supunerea acestora la torturi.