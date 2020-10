Raed Arafat anunţă noi restricţii: "Va trebui să interzicem în scris"

Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat, duminică, la Punctul de Întâlnire, că România va trebui să continue eforturile de combatere a pandemiei până în primăvara-vara anului viitor, chiar în scenariul apariţiei unui vaccin anti-COVID la începutul lui 2021.

"La alegeri trebuie să fie respectate toate regulile. Sunt reguli foarte clare pentru toată perioada de campanie, pentru ziua de vot. Şi o să insistăm ca, după ziua de vot, la anunţarea rezultatelor, să nu existe niciun fel de ieşire, sărbătorire, contact fără mască. Exact asta am văzut la locale şi poate că acolo a avut un impact serios. Va trebui să le interzicem chiar în scris, probabil, de acum, ca să fim sigur că acest lucru nu se va întâmpla atunci. Nici la locale acest lucru nu era permis şi totuşi s-a întâmplat", a declarat Raed Arafat, în emisiunea "Punctul de Întâlnire" de la Antena 3.

Orban: În 3.300 de localităţi, cei care au câştigat alegerile au făcut petreceri spontane. Normal că a existat un focar de infecţie

Premierul Ludovic Orban a afirmat şi el şi că petrecerile spontane organizate de cei care au câştigat alegerile locale reprezintă una dintre cauzele creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus.

„Se şi vede că creşterea numărului de cazuri a început cu a zecea zi după ziua victoriei. Gândiţi-vă că în 3.300 de localităţi - lucru pe care l-am semnalat şi atunci şi le-am cerut la toţi cei care participat la chefuri să se auto-izoleze şi să încerce să se testeze, chiar şi la cerere - în 3.300 de localităţi, după alegeri, cei care le-au câştigat au făcut petreceri spontane, la care au participat zeci şi sute de oameni şi în care s-a cântat, s-a scandat, unii n-au purtat măşti destul de mult şi e normal că a existat un focar de infecţie acolo", a declarat premierul duminică la B1 TV, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a menţionat că pe principala sursă a îmbolnăvirilor sunt, totuşi, petrecerile private în care organizatorii de evenimente şi participanţii nu au respectat regulile sanitare şi cele de distanţare.

„Această creştere a numărului de cazuri s-a datorat, în mod firesc, faptului că noi am luat decizii de ridicare a restricţiilor şi de reluarea a unor activităţi. În analiza pe care am efectuat-o, ca şi cauză a îmbolnăvirilor, pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care odată cu hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă am decis să nu mai permitem organizarea de evenimente private de tip nunţi, botezuri, mese festive şi alte categorii de evenimente", a adăugat prim-ministrul.

Secretarul de stat Raed Arafat: Sunt activităţi pe care ne gândim să le trimitem, imperativ, la domiciliu

Pe lângă eventuala restricţionare a deplasărilor pe timp de noapte, asupra căreia premierul Ludovic Orban nu s-a hotărât, autorităţile mai au în vedere două măsuri pentru limitarea efectelor pandemiei.

Secretarul de Stat Raed Arafat a spus, la Punctul de întâlnire, că măsurile vizează creşterea capacităţii de primire în spital a pacienţilor infectaţi cu COVID şi trimiterea angajaţilor din instituţiile de stat să lucreze de acasă. Prima este în curs de aplicare iar în ceea ce priveşte telemunca la stat, aceasta este deja implementată, dar scara de aplicare poate fi extinsă dacă situaţia o impune: "La mine în Departament sunt persoane care petrec zile din săptămână muncind la domiciliu. Un jurist poate lucra la domiciliu: îi trimiţi documentele, lucrează, le dă înapoi. Există posibilitatea ca o parte din angajaţi să lucreze la domicilui şi aplicăm acest lucru"

Arafat: "Va trebui să învăţăm să trăim cu virusul. Nu vom petrece sărbătorile ca de obicei"

"Eu nu mă aştept la o vaccinare în masă înainte de februarie-martie dacă vaccinul începe să fie vândut şi distribuit la început de an. Este o problemă de logistică la nivel internaţional (...) România va primi partea sa din fiecare tranşă distribuită la nivel european. Până la primavara - vara anului viitor nu vom sta liniştiţi. Va trebui să învăţăm să trăim cu virusul şi să respectăm toate regulile pe care unii ne îndeamnă să nu le respectăm. Totul depinde de noi", a spus secretarul de stat, adăugând că pot exista, în perioada următoare, momente în care lucrurile se pot agrava iar, în ceea ce priveşte Crăciunul, va trebui să ne adaptăm, pentru că nu va fi posibil să petrecem sărbătorile de iarnă ca de obicei. Cifra e mare și vreau să se înțeleagă că o cifră de 3.000 - 4.000 de cazuri pe zi înseamnă un impact major în următoarele zile asupra capacităților din spitale și din secțiile de terapie intensivă. Asta ar putea să însemne anumite măsuri speciale la nivel sanitar, la nivelul spitalelor”, a spus Arafat. Acesta a precizat că nu crede că vaccinare va putea începe mai devreme de februarie – martie, în cazul în care vaccinul va începe să fie distribuit până la sfârşitul anului. „În următoarea perioadă vom avea două aspecte Aşteptările noastre să avem vaccin sau terapii mai performante împotriva acestui virus, bineînţeles vaccinul, şi am mai auzit mai multe afirmaţii, inclusiv a domnului doctor Rafila, care a explicat că există şanse să începem la începutul anului viitor eventual primul trimestru, nu mă aştept să avem vaccinări în masă înainte de februarie – martie, dacă într-adevăr vaccinul începe să distribuit la începutul anului. Este o problemă de logistică foarte serioasă care va trebui să fie organizată pe plan mondial. România face parte dintr-un mecanism european şi nu suntem singuri în această situaţie şi e foarte bine”, a conchis Arafat.