Raed Arafat acuză manipulări după apariţia filmului cu intervenţia pompierilor la Colectiv: Nu îmi dau demisia VIDEO

Raed Arafat susţine în continuare că nu a văzut filmul prezentat de Libertatea.ro.

”Eu am văzut foarte multe filmări făcute de mass-media, de oameni care au filmat cu telefoanele lor, dar nu mi s-a pus la dispoziţie o filmare făcută de ISU BIF (ISU Bucureşti-Ilfov – n.r) Sunt convins că populaţia doreşte şi mai multe explicaţii şi clarificări, lucru pe care o să îl fac într-o conferinţă de presă, la un anumit moment în curând. Nu am ştiut de acest film, nu am ascuns filmul şi nu am dat dispoziţie să fie ascuns filmul. Orice altă speculaţie şi manipulare nu mai am ce să răspund la ele. Nu am ştiut de acest film, nu l-am ascuns şi nici nu am dat dispoziţie să fie ascuns”, a spus Raed Arafat într-un video postat pe Facebook.

Secretarul de stat apără intervenţia pompierilor, spunând că filmul surprinde primele momente după sosirea echipelor de ajutor,iar intervenţia a durat mult mai mult.

”Dacă vorbim de filmul propriu-zis, nu aduce aspecte noi asupra intervenţiei. El arată câteva secvenţe de intervenţie şi în aceste secvenţe se văd pompierii, mai ales într-o anumită locaţie, unde se scoteau victimele şi, din păcate, decedaţii de acolo. Nu arată per ansamblu toată intervenţia. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente, momentele în care nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule materiale, dar el nu arată în acelaşi moment locul unde erau duşi răniţii şi unde au fost trataţi, departe de locul unde se filma. Toate aceste aspecte o să intrăm în amănunt asupra lor şi asta cred că se doreşte din partea noastră când vom organiza conferinţa de presă. Dacă se doreşte, putem să obţinem şi păreri din alte ţări asupra acestor filme, ţări care au trecut prin astfel de situaţii şi sunt convins ca au avut exact aceleaşi etape pe care le-am avut şi noi, mai ales în primele momente când au ajuns la o astfel de situaţie”, a adugat secretarul de stat.

Raed Arafat a punctat că nu îşi dă demisia, dar dacă i se cere pleacă imediat din post.

”Mai rămâne un lucru de explicat: poziţia mea despre partea cu demisia sau demiterea. Este dreptul oricărui guvern care vine şi oricărui premier să îmi zică «Nu vreau să mai lucrez cu tine» şi, credeţi-mă, că nu voi sta un minut mai mult. Eu nu îmi voi înainta demisia, pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor că «Tu ai plecat, nu noi te-am dat afară». Cine vine, poate să decidă să îmi spună să plec şi plec. Dacă se va decide să se meargă mai departe, poate că se va decide dacă sunt alte soluţii mai bune şi care pot înlocui acest sistem cu alt sistem, aici nu mai am ce să comentez”, a mai spus Raed Arafat.

El îl acuză pe jurnalistul Cătălin Tolontan că manipulează emoţional opinia publică şi spune că nu i-a răspuns la telefon, ştiind că Tolontan înregistrează convorbirile şi le redă cum vrea el.

”Ca ultim mesaj către dumneavoastră: eu vreau să vă spun că îmi pare foarte rău de ce se întâmplă şi îmi cer scuze eu pentru tot ce se întâmplă la acest moment, pe plan naţional cu această temă, dar ce vreau să vă asigur este că împreună şi cu pompieri şi cu colegii de la ambulanţă şi de la toate serviciile de urgenţă care funcţionează acum în ţară toţi vă stăm la dispoziţie. Toţi suntem în serviciul dumneavoastră şi vă rog ca în continuare să aveţi încredere în aceşti oameni, pentru că în acest moment alţii nu avem. Încercăm să le ridicăm nivelul, încercăm să îi pregătim, încercăm să ne pregătim din ce în ce mai bine, din păcate acest lucru nu poate fi făcut peste noapte şi este un proces continuu care trebuie să aveţi încredere în el pentru că numai aşa putem să dezvoltăm instituţii care sunt puternice şi care sunt în serviciul dumneavoastră. Nu le facem pentru noi şi le facem pentru dumneavoastră”, şi-a încheiat Raed Arafat mesajul.