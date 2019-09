Raluca Moianu, despre moartea soţului. "Mi-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud"

„Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat. N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată", a spus Raluca Moianu, când a fost întrebată despre perioada grea prin care a trecut.

Citeşte şi Raluca Moianu s-a întors la fostul soţ după ce l-a înşelat cu un cameraman. Cum au fost surprinşi cei doi FOTO

Mai multe detalii pe okmagazine.ro.