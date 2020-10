Raluca Turcan: Dacă regulile anti-COVID-19 nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliţia

"Evenimentele și transportul în comun reprezintă principalele motive de creștere a numărului de infectări. Au existat derapaje în campanie și, după anunțarea rezultatelor, în multe comunități nu s-au mai ținut cont de măsurile de protecție", a precizat Raluca Turcan la B1.

Vicepremierul a mai afirmat că Guvernul a cerut sporirea controalelor, precizând că în multe locuri nu s-au respectat regulile.

"Mereu am considerat că rezultatele bune apar când mergem umăr la umăr. E important să se conștientizeze că ținerea sub control a epidemiei se face până la intrarea în spital. Deci în perioada prespital, e important ce se întâmplă în fiecare loc. În instituții am cerut controale mult mai riguroase. În mai multe locuri nu s-au respectat regulile, au fost cazuri publice. Noi am cerut să se respecte regula purtării măștilor, cu excepțiile de rigoare".

"Pe fond, societatea trebuie să fie educată. E clar că acum învățământul față în față, în scenariul verde, e mult mai eficient. Am făcut progrese uriașe pe partea de online, dar atenția elevilor e mai scăzută, la fel și supravegherea.

Autoritățile locale au obligația să evalueze gradul de risc în fiecare localitate și să propună trecerea în etape succesive de protecție și restricție", a mai precizat vicepremierul.

Întrebată dacă se va ajunge la scenariul roșu de predare în întreaga țară, Turcan a răspuns: "Nu cred că ne apropiem la nivel național de scenariul roșu și nu e de dorit. Toate studiile arată că învățământul cu prezentă fizică dă rezultate mai bune. Dacă regulile nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliția", a ținut spus Raluca Turcan.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că a crescut numărul de infectări deoarece oamenii nu au respectat regulile stabilite de autorități.

Reamintim că bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns, marți, la 139.612 de infectări, după depistarea pozitivă a încă 2.121 de persoane. Ziua de marți a marcat un dublu record negativ: cel mai mare număr de pacienți COVID-19 la Terapie Intensivă - 608 - și cele mai multe decese cauzate de SARS-CoV-2 - 73. Numărul total al victimelor a ajuns la 5.121.