Articol publicat in: Sport

RAPID PETROLUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Derby la promovarea în Liga 1

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net RAPID PETROLUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Rapid - Petrolul, derby-ul marilor pasiuni, se joacă din nou după patru ani de aşteptare. Aproape 10.000 de spectatori sunt aşteptaţi în Regie la confruntarea transmisă în direct de Digi Sport 1 miercuri, de la ora 16:00. Meciul va fi live şi pe RomaniaTV.net. Rapid - Petrolul LIVE VIDEO ONLINE STREAM, primul duel oficial din 2015 încoace Rapid şi Petrolul promit spectacol la derby-ul care se joacă în Regie. Ploieştenii au prins curaj după ce au legat două victorii consecutive în campionat. Flavius Stoican se aşteaptă la un duel cu scântei în faţa unui stadion plin şi a prefaţat în mod plastic partida. RAPID PETROLUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. "Mi-aş dori să fie spectacol şi va fi, sunt sigur, Pancu le cere jucătorilor să joace fotbal. E un meci în care să dai tot, dar nu capital, vor fi dueluri, dezinvoltură, minge de fotbal, teren, arbitri care sper să nu iasă în evidenţă", a spus antrenorul Petrolului. Petrolul va avea alături 750 de suporteri la confruntarea din Regie. Ultimul meci direct dintre Rapid şi Petrolul s-a încheiat la egalitate, 1-1. În martie 2015, Săpunaru şi Filipe Teixeira marcau în derby-ul din Giuleşti. RAPID PETROLUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Traficul rutier se va restricţiona, miercuri, între orele 14,00 şi 18,30, în zona bazei UAUIM "Sportul Studenţesc" din Strada Larisa, Sector 6, unde se va desfăşura partida Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti, în cadrul Ligii a II-a de fotbal. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, în intervalul orar 14,00 - 18,30, traficul rutier se va restricţiona în perimetrul cuprins între Strada Chibzuinţei cu Strada Ing. Cristian Pascal şi Strada Cărvunarilor cu Ing. Cristian Pascal, Bulevardul Regiei cu Strada Burlă şi Bulevardul Regiei cu Strada Căpitan Pavel Zăgănescu, informează un comunicat al Brigăzii Rutiere transmis, miercuri. Poliţiştii solicită conducătorilor de autovehicule să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele de trafic, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate sau cât mai departe de arena sportivă, să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate, să respecte semnalele poliţiştilor rutieri care dirijează traficul pentru asigurarea fluenţei şi recomandările poliţiştilor care se află în punctele de deviere şi să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de suporteri şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic. Rapid - Petrolul | Derby-ul toamnei se joacă în Liga 2! Rapid şi Petrolul se înfruntă în Regie într-un meci de mari orgolii. Daniel Pancu a avut numai superlative la adresa adversarilor care vin după două victorii prin care i-au depăşit în clasament pe giuleşteni. "E un derby, un meci aşteptat de noi şi mai ales de suporteri. Derby înseamnă că indiferent de clasament sau forma de moment, meciul este deschis oricărui rezultat. Întâlnim o echipă care pe hârtie are cei mai mulţi jucători care au activat în prima ligă, 12 sau 13 jucători. Au un antrenor care este probabil cel mai bun din Liga 2 în momentul de faţă pentru că a antrenat în prima ligă, în playoff-ul primei ligi. Iar la buget, probabil că sunt iarăşi pe primul loc. În acelaşi timp, cred că şi ei sunt departe de potenţialul real şi că sunt nemulţumiţi de ce s-a întamplat în campionat până acum," a declarat antrenorul Rapidului înainte de meci. Rapid - Petrolul LIVE VIDEO ONLINE STREAM, declaraţia lui Pancu Pancu speră să profite de faptul că "lupii galbeni" vin după un meci disputat duminică, câştigat cu 3-0 în faţa lui Metaloglobus, în timp ce alb-vişiniii au avut pauză deoarece partida cu Dunărea Călăraşi a fost amânată. Antrenorul Rapidului crede că sezonul viitor acest derby de tradiţie s-ar putea disputa pe prima scenă. loading...

